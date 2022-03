Fitbit richiama oltre un milione di smartwatch Ionic: rischio ustioni

Fitbit ha richiamato più di un milione dei suoi smartwatch Ionic a seguito di segnalazioni secondo cui il surriscaldamento delle batterie avrebbe causato ustioni. Ad affermarlo è la Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo degli Stati Uniti (CPSC).

Sulla base di quanto specificato dall'organo regolatore, Fitbit ha ricevuto almeno 115 segnalazioni negli Stati Uniti e 59 dall'estero, inclusi casi in cui il surriscaldamento ha portato ad ustioni di terzo e secondo grado.

I rapporti totali nell'annuncio del CPSC rappresentano meno dello 0,01% delle unità vendute, in base a quanto riportato da Fitbit in una nota ufficiale:

“Questi incidenti sono molto rari ed il richiamo volontario non ha alcun impatto su altri smartwatch o tracker Fitbit. La batteria dello smartwatch Ionic può surriscaldarsi con un conseguente rischio di ustione. La sicurezza degli utenti è la nostra priorità. Stiamo attuando queste misure preventive per tutelare i nostri clienti ed offriremo un rimborso. Il richiamo riguarda solo dispositivi Fitbit Ionic. Non riguarda altri smartwatch o tracker. Se possiedi un dispositivo Fitbit Ionic, ti preghiamo di non utilizzarlo.”