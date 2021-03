Fitbit ha appena presentato Ace 3, la fitness tracker di ultima generazione pensata per i bambini e capace di monitorare le attività sportive (e non solo) e il sonno, pur aiutandoli a mantenere uno stile di vita sano e senza rinunce. Il nuovo prodotto gode di una batteria dalla lunga durata, quadranti interattivi e divertenti e un design simpatico con tanti accessori correlati al seguito.

Secondo quanto afferma James Park, il direttore generale e co-founder di Fitbit:

Mentre le misure di distanziamento sociale e didattica a distanza vengono prolungate, aiutare i bambini a restare attivi, motivati e felici bilanciando il tempo che trascorrono sui dispositivi mobile, dedicano alla scuola e al tempo libero è una sfida costante per tutte le famiglie. Abbiamo progettato Ace 3 per offrire ai ragazzi tutte quelle esperienze che li aiutano a divertirsi e a ritrovare la gioia del movimento per sviluppare abitudini sane che possono durare tutta la vita.