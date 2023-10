Fitbit Charge 6 UFFICIALE: tutte le novità del nuovo fitness tracker

Fitbit Charge 6 è stato finalmente presentato dall’azienda; questo nuovo fitness tracker dispone di un monitoraggio più accurato della frequenza cardiaca e presenta perfino il supporto alle applicazioni di Google. Scopriamo tutti i dettagli, ma partiamo con ordine: costa solo 159,95€ e si può già prenotare su Amazon al prezzo più basso del web.

Fitbit Charge 6: le caratteristiche

Il nuovo modello è quasi identico al predecessore ma presenta un pulsante touch (con feedback tramite vibrazione) sul frame sinistro che serve per tornare al quadrante dell’orologio o per riattivare rapidamente lo schermo. La struttura del gadget è in alluminio riciclato ed è disponibile in tre colorazioni: nero, argento e oro. Il vetro è protetto dal Gorilla Glass e il tutto è resistente all’acqua fino a 50 metri.

Sotto la scocca troviamo i soliti sensori ma vi è uno nuovo che serve per il monitoraggio della frequenza cardiaca e notiamo che abbiamo la medesime tecnologia che vi è nel Pixel Watch: letture più accurate e precise e supporta perfino lo streaming in tempo reale con alcuni strumenti da palestra di brand come NordicTrack, Peloton, Concept2 e Tonal.

C’è il supporto a 20 modalità di allenamento (forza, sci e kayak fra le novità principali), c’è un’app per la scansioen EDA (attività elettrodermica) che serve per rilevare gli eventuali cambiamenti di sudore della pelle, ma in poche parole, monitora il livello di stress. Non mancano poi le solite funzionalità come il monitoraggio dei passi, del sonno e non solo.

Curiosamente poi, troviamo anche i servizi di Google preimpostati (YouTube Music, ma per questo è richiesto un abbonamento premium), Google Maps e Google Wallet per pagare “contactless” nei negozi. L’autonomia dichiarata infine, è di 7 giorni con AOD spento. Si ricarica con lo stesso charger del Fitbit Charge 5. Quanto costa? Come detto, il suo prezzo al pubblico è di 159,95€ e arriverà sul mercato il 12 ottobre. Lo potete preordinare da Amazon direttamente da questo link. Incluso nel prezzo avrete sei mesi di Fitbit premium.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.