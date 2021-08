La nuova indiscrezione relativa al Fitbit Charge 5 suggerisce che il wearable introdurrà importanti miglioramenti; si prevede un lancio per ottobre 2021.

Fitbit Charge 5: cosa sappiamo finora?

I fitness tracker hanno permesso al settore dei wearable di spiccare il volo. Mentre gli smartwatch stanno prendendo il sopravvento, le smart band hanno ancora la maggior parte della quota di mercato e Fitbit rimane il leader del segmento.

Dopo aver lanciato il Charge 4 lo scorso anno a marzo, la società si sta ora preparando per svelare il suo successore sul mercato, soprannominato con il moniker Fitbit Charge 5. Prima del debutto, alcuni dettagli sul prossimo prodotto indossabile sono trapelati online.

Dai rendering emersi in rete, sembra che Fitbit abbia riprogettato il design del nuovo modello. L'azienda si sta allontanando dall'aspetto “rugged” e il prodotto in arrivo presenta bordi curvi con angoli morbidi e un cinturino dall'aspetto più liscio.

Specs:

– "Daily Readiness Score" (only Premium)

– Daily Stress Management Score

– Health Metrics dashboard

– GPS — Snoopy (@_snoopytech_) August 22, 2021

Inoltre, al posto dello schermo monocromatico presente nei modelli passati, il nuovo articolo sarà dotato di un display a colori. Attualmente, non si sa molto sulle specifiche hardware del wearable, ma si è scoperto che avrà un sensore per la frequenza cardiaca ottico e un sensore SpO2 per il monitoraggio del livello di ossigeno presente nel sangue.

Potrebbe anche venire fornito con il supporto per il GPS per abilitare il rilevamento della posizione e l'EDA per la misurazione dello stress. C'è anche la possibilità che vi sia un sensore ECG per il controllo del ritmo cardiaco che avvisa gli utenti di potenziali problemi di aritmia.

Il dispositivo includerà anche un abbonamento premium che offrirà consigli personalizzati sugli esercizi e tempi di riposo e recupero con meditazioni guidate. Ci sarà anche il monitoraggio del sonno.

La perdita afferma anche che il gadget sarà disponibile per l'acquisto al prezzo di 179 dollari. La data di lancio non è ancora nota, ma in base alle immagini trapelate, che mostrano la dicitura “23 ottobre”, è probabile che il Charge 5 venga ufficializzato proprio in quella data. Staremo a vedere.

Fitbit

Wearable