I fitness tracker sono il pane quotidiano del marchio Fitbit di proprietà di Google e, nonostante l'attenzione dell'azienda sia alquanto scarna sul versante degli smartwatch, sembra che la compagnia non abbia chiuso con quel mercato. Dopo aver mostrato per la prima volta il design il mese scorso, una nuova serie di rendering ci permette di dare un'occhiata al presunto Fitbit Charge 5.

Fitbit Charge 5: cosa sappiamo finora?

Evan Blass è andato su Twitter oggi per pubblicare una raccolta di rendering di quello che afferma essere il prossimo Fitbit Charge 5. I rendering mostrano il wearable in tre colorazioni: nero, verde/argento e bianco/oro.

In ogni variante, possiamo vedere che il Charge 5 si ispira al Fitbit Luxe, anche per via del display a colori sul prodotto. È la prima prima volta che troviamo un simile pannello nella gamma Charge, visto che finora ha sempre utilizzato display in bianco e nero. Il quadrante mostrato mostra l'ora, la data e la frequenza cardiaca attuale, con un indicatore laterale che presumibilmente permette di dare un'occhiata veloce alla frequenza cardiaca o ai passi giornalieri.

Sull'hardware, c'è anche una striscia sensibile sul lato e un'altra angolazione mostra che, come i modelli più vecchi, il cinturino è sostituibile.

Facendo un passo indietro, il design qui è quasi identico a quello che abbiamo condiviso il mese scorso con il dispositivo che conoscevamo come “Morgan“. Date le somiglianze, possiamo affermare che quel prodotto era sicuramente il Charge 5.

Non sappiamo ancora con certezza quando questo fitness tracker farà il suo debutto ufficialmente, ma c'è un'ipotesi in merito. La data del 23 ottobre visualizzata sul tracker probabilmente non è una coincidenza, ma nell'era della pandemia le cose possono certamente cambiare con breve preavviso.

