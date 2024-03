Fire TV Stick in MEGA SCONTO: anticipo Offerte di Primavera Amazon

A sorpresa, con qualche ora di anticipo, le utilissime Fire TV Stick di Amazon sono già in sconto. Un anticipo di Offerte di Primavera che ti permetterà di portare a casa le celeberrime chiavette intelligenti – per schermi e TV – a partire da 26,99€ appena. Di seguito, tutti i modelli in promozione.

Fire TV Stick Lite a 26,99€.

Fire TV Stick, nuova edizione, a 30,99€.

Fire TV Stick 4K (con supporto Dolby Vision/Atmos e HDR10+) a 38,99€.

Fire TV Stick 4K Max, con supporto al WiFi 6e. Il modello più potente in assoluto, ora in promozione a 49,99€.

Non perdere l’occasione di risparmiare sulle spettacolari chiavette intelligenti di Amazon. Scegli adesso il tuo modello preferito e completa rapidamente il tuo ordine per approfittarne. Sii veloce: la disponibilità in scorta è limitata.