Fire TV Stick 4K: solo 38€ su Amazon con le Offerte di Primavera

Il nuovo modello di Fire TV Stick 4K è ora in offerta speciale su Amazon grazie alle Offerte di Primavera. Come fai a non approfittarne? È lì che ti aspetta, pronta a trasformare il tuo televisore in una potentissima smart TV. Acquistala a soli 38,99 euro, invece di 69,99 euro. Si tratta di una bomba spettacolare.

Grazie a questa promozione la ottieni a un prezzo che è quasi la metà. Stiamo parlando di uno sconto del 44%! Inoltre, puoi anche decidere di pagarla in 5 rate mensili a partire da soli 7,80 euro al mese, con il tasso zero di Amazon. E la consegna gratuita è inclusa nella promozione.

Fire TV Stick 4K: accedi a tutte le piattaforme che ami

Con una Fire TV Stick 4K Amazon hai accesso a tutte le piattaforme di streaming che ami. Devi solo collegarla alla porta HDMI del tuo televisore e alla rete WiFi di casa. Dotata di supporto a WiFi 6E lo streaming è ancora più fluido e stabile. Inoltre, grazie alla tecnologia 4K Ultra HD godi di immagini pazzesche.

Con Alexa integrata nel telecomando puoi gestire tutto semplicemente usando la tua voce. Porta il cinema direttamente a casa tua spendendo una stupidata.

Acquistala ora a soli 38,99 euro, invece di 69,99 euro. Approfitta adesso della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Scegli il prodotto che fa per te tra le tantissime offerte disponibili in questo momento.