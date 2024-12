FIRE TV in sconto: il sistema che rende ogni televisore ultra moderno

Se hai un televisore un po’ vecchiotto e che non ha tutte le applicazioni o semplicemente non ti piace il sistema operativo dell’ultimo modello che hai acquistato, non c’è bisogno di affrontare una spesa esosa quando puoi rimediare con Fire TV. Scegli tra il formato Stick o Cube per avere a disposizione un dispositivo eccellente con tutto il necessario per streaming e gaming. Ora è in promozione tutta la serie:

Fire TV: scegli il modello che fa al caso tuo

Il sistema ideato da Amazon è facile e intuitivo da utilizzare. Puoi abbinarlo a qualunque dispositivo, l’importante è che abbia una porta HDMI a disposizione e che tu sia dotato di connessione WiFi in caso. La scelta tra i vari modelli ricade essenzialmente sulla qualità di riproduzione che vuoi aggiungere.

Parlando prima delle TV STICK hai a disposizione 3 modelli che offrono gli stessi vantaggi in termini di funzioni: applicazioni per lo streaming, servizio Amazon Luna compatibile per il gaming e Amazon Alexa integrata con telecomando e microfono per poter utilizzare l’assistente vocale a piacimento.

Il primo modello, quello HD, raggiunge i 1080p di risoluzione; il secondo modello, 4K, offre risoluzione avanzata con Dolby Vision/Atmos e HDR10+; il terzo modello, 4K Max, offre le medesime funzioni del precedente con supporto al WiFi 6E, ha la modalità ambiente e 16GB di spazio.

Il dispositivo Cube, invece, è più avanzato. Come sempre ha a disposizione tutte le applicazioni per lo streaming ma in aggiunta puoi ottenere una risoluzione 4K Ultra HD che esprime il potenziale da tutte le parti. Il WiFi6 è un aggiunta di cui non fare a meno.

Insomma, non ti resta che scegliere quello che preferisci. Puoi acquistare:

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e rapide in tutta Italia con Prime.