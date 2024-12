Finte accuse online: proteggersi dalla Truffa di Pedopornografia

La Polizia Postale ha da poco lanciato l’allarme a causa di una nuova campagna phishing che sta colpendo gli utenti italiani, sfruttando il nome e i loghi della Polizia di Stato. La truffa diffonde false accuse di pedopornografia.

Si tratta di una sofisticata minaccia che mira a generare panico nelle vittime, spingendoli a commettere azioni che comprometterebbero la loro sicurezza finanziaria e digitale. Ecco perché è fondamentale non cadere nella trappola di questi criminali.

Solitamente l’obiettivo della truffa sulle false accuse di pedopornografia è quello di estorcere denaro alle vittime. Il destinatario di questa email, preso dal panico, agisce senza pensare e percorre qualsiasi soluzione gli sia proposta per evitare conseguenze che in realtà non esistono.

Come funziona la truffa delle false accuse di pedopornografia

I cybercriminali stanno inviando email che sembrano provenire da alte cariche della Polizia di Stato, dell’Europol o di altre forze dell’ordine. Questi messaggi, redatti in diverse lingue per colpire un pubblico più ampio, informano il destinatario di essere oggetto di un’indagine per gravi reati come pedopornografia, cyberpornografia o traffico sessuale, ma si tratta di una truffa.

Ecco alcuni elementi chiave di questa truffa phishing:

Loghi ufficiali. In queste email vengono utilizzati i loghi principalmente della Polizia di Stato, ma in alcuni casi anche di altre istituzioni o forze dell’ordine, per apparire messaggi legittimi. Minacce di arresto. Il testo prospetta l’emissione di un mandato di arresto immediato se non si risponde entro un breve termine (solitamente 72 ore). Falsi registri. La vittima viene minacciata dell’inserimento del suo nome all’interno di un inesistente “Registro dei delinquenti sessuali”. Richieste di contatto. Il destinatario viene sollecitato a rispondere immediatamente per “giustificarsi”.

Obiettivi dei truffatori

Come anticipato, gli obiettivi dei truffatori che mettono in scena la truffa delle false accuse di pedopornografia sono fondamentalmente due:

Estorcere denaro. Dopo il contatto iniziale, i truffatori chiedono pagamenti per evitare l’arresto. Furto di dati personali. I criminali mirano a ottenere informazioni sensibili che possono essere utilizzate per furto di identità o altre frodi.

“L’intento dei cybercriminali è indurre il destinatario dell’e-mail ad agire con urgenza e non riflettere sul contenuto della richiesta”, spiega la Polizia Postale nel recente comunicato stampa ufficiale.

Come difendersi dalla truffa delle false accuse di pedopornografia

Contro la truffa delle false accuse di pedopornografia, la Polizia Postale raccomanda vivamente di:

diffidare di questi messaggi perché nessuno delle forze dell’ordine contatta mai direttamente i cittadini via email o SMS per questioni legali o penali;

perché nessuno delle forze dell’ordine contatta mai direttamente i cittadini via email o SMS per questioni legali o penali; non cliccare su link presenti in questi messaggi che rimandano a pagine fake;

presenti in questi messaggi che rimandano a pagine fake; non aprire allegati che contengono malware pericolosi;

che contengono malware pericolosi; non fornire dati personali comunicando le proprie informazioni sensibili in risposta a queste email;

comunicando le proprie informazioni sensibili in risposta a queste email; segnalare in caso di ricezione di queste email alla Polizia Postale tramite il sito ufficiale dedicato.

In conclusione, la truffa delle false accuse di pedopornografia rappresenta un’evoluzione preoccupante delle tecniche di phishing. Questo perché sfrutta la paura e l’autorità percepita delle forze dell’ordine. Per questo è fondamentale rimanere vigili e informati così da proteggere sé stessi e i propri dati in un panorama digitale sempre più insidioso e preoccupante.