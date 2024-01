Fino a 10 TB di spazio cloud a vita a metà prezzo con Internxt

Internet è un luogo affascinante, ma può essere anche pericoloso per la tua privacy. Con Internxt, puoi difenderti e garantire la sicurezza dei tuoi dati, grazie ai piani a vita (ovvero con pagamento unico, senza abbonamento) in promozione al 50% di sconto.

Il cloud più sicuro per tutti i tuoi file e le tue foto

Internxt offre una suite di servizi cloud open-source, progettati per garantire la massima crittografia e sicurezza. La missione di Internxt è semplice: restituire a te, l’utente, il controllo dei tuoi dati. La piattaforma non memorizza password o altri dati dell’utente e ogni file è crittografato sia in fase di archiviazione che durante il trasferimento.

La tipologia di crittografia utilizzata da Internxt è end-to-end, zero-knowledge AES-256 che garantisce che soltanto tu possa accedere ai tuoi dati archiviati. In più, il codice sorgente della piattaforma è pubblico su GitHub, disponibile a essere consultato e verificato da chiunque. Internxt è conforme al GDPR ed è stato certificato in modo indipendente dalla società Securitum.

Internxt è disponibile su tutte le piattaforme e sistemi operativi, da Windows ad Android, da MacOS a iOS, fino a Linux. Potrai sincronizzare i tuoi file (fotografie, video, documenti; tutto ciò che vuoi) attraverso le applicazioni per dispositivi mobili, per web e desktop. Ogni app è progettata per valorizzare il tuo spazio di archiviazione crittografato, accessibile ovunque tu sia.

I piani a vita Internxt disponibili in promozione a metà prezzo sono tre: 2 TB a 149,5 euro (invece di 299), 5 TB a 249,5 euro (invece di 499) e 10 TB a 499,5 euro (anziché 999). A vita significa che non dovrai più sostenere alcun abbonamento o costi nascosti: una volta acquistato, lo spazio cloud sarà tuo per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.