Finish Ultimate PLUS Infinity Shine, sconto 40% per stoviglie LUCENTI

Non preoccuparti mai più di dover lavare i piatti prima di doverli infilare nella lavastoviglie. In fin dei conti perché hai acquistato questo elettrodomestico se prima devi sporcarti comunque le mani? Per risultati eccezionali scegli detersivi altrettanto ottimi come Finish Ultimate PLUS Infinity Shine.

Il Mega Pack che ti mette a disposizione 146 capsule è protagonista del Prime Day 2024 con uno sconto del 40% te lo porti a casa a prezzo letteralmente sbriciolato. Collegati in pagina e aggiungilo al carrello per completare l’acquisto con soli 26,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Se non sei ancora cliente Prime, attiva la prova dei 30 giorni in un click.

Finish Ultimate PLUS Infinity Shine, il migliore per la tua lavastoviglie

Carica la tua lavastoviglie anche con i piatti più incrostati e non ti preoccupare di sciacquarli in anticipo. Usando il magnifico Finish Ultimate PLUS Infinity Shine li troverai brillanti e puliti come appena comprati.

Queste capsule sono in grado di rimuovere qualunque genere di sporco e soprattutto di annientare il grasso senza problemi. La formula agisce in diverse fasi rimuovendo le macchie in profondità, scrostando lo sporco ed eliminando l’unto lasciando dietro di sé solo una spiccata lucentezza.

Innovazione di queste pastiglie è la funzione protector Shield grazie alla quale viene salvaguardata la cromatura delle posate delle stoviglie nel tempo.

Come ti dicevo, in confezione trovi ben 146 pezzi ossia 73 per busta. Crea una scorta di cui non fare a meno con un solo Click.

Collegati immediatamente su Amazon per approfittare dello sconto del 40% ora in corso su Finish Ultimate PLUS Infinity Shine e completa l’acquisto ad appena 26,99€.

Le spedizione sono gratuite veloci su tutto il territorio italiano.

Se non sei ancora cliente Prime, attiva la prova dei 30 giorni in un click.