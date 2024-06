Finish Quantum Infinity Shine: 166 pastiglie in sconto del 21%

Pile di stoviglie da lavare, difficili da smaltire con lavaggio a mano? C’è la soluzione perfetta per te ed è adatta anche ai piatti più sporchi e incontrati: stiamo parlando della confezione da ben 166 capsule di Finish Quantum Infinity Shine in sconto del 21%. Se le metti ora nel carrello, te le aggiudichi a soli 26,99€ invece di 33,99€.

Stoviglie perfette con Finish Quantum Infinity Shine

Grazie alla tecnologia avanzata a tre compartimenti, queste pastiglie combinano potere pulente, sgrassante e brillantante. Il gel sgrassante dissolve i grassi e gli oli, la polvere con enzimi attivi rimuove i residui di cibo incrostati e la tecnologia brillantante lascia le superfici lucide e senza aloni.

Le pastiglie funzionano efficacemente anche a basse temperature, permettendo un risparmio energetico e proteggendo le stoviglie delicate. Sono avvolte in una pellicola idrosolubile che si dissolve completamente durante il ciclo di lavaggio, eliminando la necessità di rimuoverla manualmente. Un componente anti-calcare, inoltre, aiuta a mantenere la lavastoviglie in ottime condizioni, prevenendo la formazione di depositi di calcare.

Formulate senza fosfati, le pastiglie Finish Quantum Infinity Shine sono sicure per l’ambiente e vengono confezionate in materiali riciclabili. L’uso è semplice: basta inserire una pastiglia nel dispenser della lavastoviglie senza bisogno di pre-risciacquare le stoviglie. Dunque, queste pastiglie offrono una soluzione efficiente e sostenibile per la pulizia delle stoviglie, garantendo risultati impeccabili. E se vuoi semplificare e migliorare il lavaggio delle tue stoviglie, ti basta acquistare la confezione da 166 capsule in sconto del 21% finché sei ancora in tempo!