Finestre isolate e casa più CALDA con 10€: soluzione GENIALE fai da te

Siamo onesti, spesso l’efficacia dell’impianto di riscaldamento dipende – non solo dalla potenza della caldaia – ma anche da un sacco di altri fattori che riguardano la nostra abitazione. Uno di questi, probabilmente fra i più importanti, è l’isolamento garantito da porte e finestre. Se queste non sono proprio recentissime, gli spifferi d’aria e quasi scontato che siano presenti. Più sono consistenti, maggiore sarà l’impatto che avranno sulla temperatura interna.

Naturalmente, cambiare tutti gli infissi ha un costo decisamente importante, che non è sempre possibile sostenere in tempi brevi. La migliore soluzione per tamponare il problema, senza avere antiestetici ingombri in giro per casa, è quella di isolare al meglio le finestre stesse. Su Amazon c’è un prodotto che ti permetterà di raggiungere lo scopo con semplici operazioni fai da te in una manciata di minuti.un sistema di alta qualità, che puoi portare a casa a un prezzo super concorrenziale!



Si tratta di un profilo isolante, da posizionare direttamente intorno alla zona di apertura delle ante, che impedirà letteralmente alle correnti di aria fredda di riuscire a entrare in casa.

Il rotolo da ben 6 metri puoi portarlo a casa a 10€ circa appena con spedizioni veloci e anche gratuite se sei abbonato ai servizi prima. Completa al volo il tuo ordine per approfittarne, ma si veloce: il prodotto non è sempre disponibile con spedizione immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.