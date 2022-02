Final Fantasy 7 Remake in uscita su Xbox? Cosa sappiamo al momento

Final Fantasy 7 Remake arriverà o no su Xbox? È una domanda che si fanno da tempo tanti appassionati che possiedono una console verdecrociata, in attesa di capire se l'ottimo rifacimento del settimo capitolo della serie arriverà mai su sistemi Microsoft. Per adesso, come sappiamo, il gioco è stato lanciato in esclusiva su PlayStation 4 nel 2020, arrivando su PlayStation 5 in versione migliorata nel 2021 e, qualche mese dopo, persino su PC. E per Xbox? Facciamo il punto della situazione.

Final Fantasy 7 Remake su Xbox, le ultime notizie

Partiamo dal principio: quando Final Fantasy 7 Remake venne lanciato per PlayStation 4, Sony e Square Enix specificarono che si trattava di una esclusiva temporanea di un anno, cosa che suggeriva quindi l'arrivo su Xbox nel 2021. In realtà poi pare che la situazione sia cambiata: nell'annunciare la versione PlayStation 5, sembra infatti che le due compagnie giapponesi abbiano rinnovato ed esteso l'accordo, cosa che tiene di fatto ancora lontana l'avventura di Cloud e soci dalle piattaforme Microsoft.

Ora, se da una parte il recente lancio su PC lascia ben sperare, dall'altra le notizie che filtrano dall'industria non sono positive: pare infatti che Sony voglia rendere PlayStation 5 la casa di Final Fantasy per questa generazione. Questo si traduce in un accordo ancora più forte rispetto quello precedentemente annunciato, che del resto coinvolge, come sappiamo, anche il sedicesimo capitolo, finora confermato solo per PS5.

Passiamo quindi alle ultimissime notizie: l'insider Shpeshal Nick, co-fondatore di XboxEra, ha parlato della questione nell'ultimo episodio del suo podcast. Stando alle informazioni da lui ricevute, l'uscita di Final Fantasy 7 Remake su Xbox è da ritenersi improbabile: a sorpresa, però, un'altra fonte afferma invece che il lancio del gioco su console Microsoft è molto più vicino di quanto ci possiamo aspettare.

Quale sarà la verità è difficile saperlo, al momento: non ci rimane che aspettare le prossime settimane per capire se questo annuncio si concretizzerà davvero in qualcosa, magari con un lancio al D1 su un servizio come Xbox Game Pass.