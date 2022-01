Final Fantasy 7 Remake Parte 2 per PS5 sarà presentato a fine anno?

Nel giorno in cui cade il venticinquesimo anniversario del gioco originale, Square Enix torna a parlare di Final Fantasy 7 Remake Parte 2, attesissimo sequel del rifacimento del settimo capitolo della serie. Yoshinori Kitase, director e producer del gioco, ne ha discusso brevemente lasciando trasparire una speranza circa il 2022.

“Stiamo lavorando sodo su Final Fantasy VII: Ever Crisis, quindi non vediamo l'ora. Siamo giunti al 25esimo anniversario del titolo originale, quindi puntiamo a festeggiare ed entusiasmare i fan: entro i prossimi 12 mesi vogliamo condividere ulteriori informazioni sulla Parte 2.”

Final Fantasy 7 Remake Parte 2 per PS5: sarà una lunga attesa?

Dalle parole dell'esponente del team di sviluppo trapela certamente l'interesse di voler dire di più il prima possibile, ma appare anche evidente come la data di lancio possa essere ancora lontana. L'unica cosa che sappiamo ad oggi è che Naoki Hamaguchi, co-director del remake, dirigerà i lavori sulla Parte 2, con Tetsuya Nomura che assumerà un ruolo da direttore creativo.

L'altra certezza, come ci ha riferito Motomu Toriyama, è che parti dei sequel futuri del progetto potranno differire parecchio dal gioco originale, come del resto è già accaduto per la prima parte del ramake.

Salvo sorprese, Final Fantasy 7 Remake Parte 2 verrà sviluppato in esclusiva per PlayStation 5 e solo qualche tempo dopo arrivare su PC. Appare improbabile oggi una release multipiattaforma: sia perché il prequel non è ancora arrivato su Xbox, e potrebbe non farlo mai, sia per via del fatto che Sony e Square Enix avrebbero stretto una collaborazione molto stretta per questa generazione, con particolare riguardo per la saga di Final Fantasy.