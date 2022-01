Final Fantasy 16 per PS5 rinviato al 2023? Mistero Square Enix

Final Fantasy 16 è stato uno dei primi titoli ad essere annunciati in esclusiva per PlayStation 5, ma adesso potrebbe subito un altro rinvio.

È l'ipotesi che circola nelle ultime ore dopo che Square Enix, pubblicando un articolo sul sito ufficiale in cui elenca i giochi da aspettarsi nel 2022, omette a sorpresa proprio il nuovo Final Fantasy. Figurano invece regolarmente altri titoli in arrivo dal publisher come Life is Strange Remastered Collection, Babylon's Fall, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin e Forspoken.

Final Fantasy 16: il rinvio al 2023 è un rischio concreto?

Va detto che Square Enix non ha mai confermato ufficialmente che Final Fantasy 16 sarebbe arrivato nel 2022, anche se il gioco è stato annunciato per la prima volta nel 2020 e sembrava inizialmente che dovesse uscire addirittura nel 2021.

Poi, le complicazioni derivanti dalla situazione legata alla pandemia da Covid-19 hanno costretto lo sviluppatore a un grosso ritardo: Square Enix ha altresì promesso, tuttavia, che rivedremo il gioco in primavera, aspetto che aveva suggerito ottimismo circa la data di lancio.

Il post incriminato sul blog afferma che la società avrà altre sorprese da condividere con i fan nel corso dell'anno e che i giochi inclusi nell'articolo sono solo una parte di ciò che verrà pubblicato. Certo, Final Fantasy 16 non è esattamente un progettino di secondo piano e il fatto che sia stato escluso induce ad essere pessimisti.

Va detto tuttavia che Square Enix potrebbe semplicemente non essere sicura del lancio nel 2022, anche se le intenzioni fossero quelle. In ogni caso, dato che la prossima presentazione del gioco è prevista in primavera non dovremo attendere molto nel scoprirlo: forse, una delle sorprese di cui parla la compagnia giapponese riguarda proprio una data di uscita del titolo più vicina del previsto.

Final Fantasy 16 è in lavorazione in esclusiva per PlayStation 5. Una versione PC potrebbe arrivare più avanti nel tempo.