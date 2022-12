Final Fantasy 16 per PS5: data di uscita ufficiale e nuovo trailer

Il palco della cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2022 è stato il teatro anche della presentazione definitiva di Final Fantasy 16. Il nuovo capitolo della serie sarà disponibile dal 22 giugno 2023 in esclusiva per PlayStation 5.

L’annuncio è stato accompagnato anche da un nuovo spettacolare trailer disponibile qui sopra. Dopo mesi di indiscrezioni, arriva dunque la conferma ufficiale sulla data di uscita, che ribadisce quanto era stato anticipato nei giorni scorsi.

Final Fantasy 16 uscirà solo su PS5 o anche su Xbox?

Il filmato è stato anche l’occasione per capirne un po’ di più sul discorso dell’esclusività per PlayStation 5. È una piccola nota a margine del trailer a darci la risposta: il gioco non sarà disponibile su altre piattaforme fino al 31 dicembre 2023.

Questo significa che a partire dal 2024, almeno in linea teorica, Final Fantasy 16 potrà uscire anche su PC, Xbox Series X e Xbox Series S e, volendo, altre piattaforme che risulteranno compatibili.

Sony potrebbe anche trovare un accordo per estendere l’esclusiva a tempo indeterminato, come accaduto per Final Fantasy 7 Remake, arrivato per il momento soltanto su PC oltre a PlayStation 4 e PlayStation 5.

Sta di fatto che Final Fantasy 16 è indubbiamente uno dei giochi più attesi del prossimo anno e abbiamo finalmente una data: 22 giugno 2023 per scoprire un capitolo della serie che promette di essere molto dark e maturo, chiamato ad esplorare le origini della saga.

