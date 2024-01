Filmora 13: crea dei SUPER VIDEO con la licenza a vita a soli 79,99€ (-27%)

Se la tua ambizione è lavorare come content creator, in un mercato così altamente competitivo avrai bisogno di super video in grado di catturare da subito l’attenzione degli utenti sui social. In questo modo, otterrai anche una maggiore visibilità.

Se fino ad oggi i risultati ottenuti non ti hanno entusiasmato, ti consigliamo di provare Filmora 13, la nuova suite di Wondershare che consente a tutti, anche a chi è alle prime armi, di realizzare video professionali di grande impatto. Grazie ai saldi invernali di Wondershare, puoi acquistare la licenza a vita a 79,99 euro invece di 109,99 euro, per effetto del 27% di sconto.

Filmora 13: video super con la licenza a vita in sconto del 27%

Con il piano a vita di Filmora ottieni tutti gli aggiornamenti futuri della suite, più di 100 funzioni di modifica avanzate, oltre 5 milioni di contenuti multimediali in stock. A tutto questo si aggiungono anche strumenti di editing video, audio e colore.

La nuova suite consente di espandere la creatività di qualsiasi utente, permettendogli di creare contenuti incredibili per i social attraverso una piattaforma di editing video completa e potenziata con l’intelligenza artificiale. Quest’ultima consente di lavorare in modo più semplice e veloce, offrendo a tutti – indipendentemente dal livello di competenza – la possibilità di realizzare un video in grado di diventare virale.

Sempre con Filmora è possibile risparmiare tempo e aumentare la produttività grazie a modelli già pronti per l’uso. In più vi sono anche formati per i social media, e contenuti su misura.

Il piano a vita di Filmora 13 è in offerta a soli 79,99 euro sul sito ufficiale di Wondershare. L’offerta è valida fino al 1° febbraio, nell’ambito della promo Saldi invernali.

