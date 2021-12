Dopo aver visto quali sono i titoli disponibili per il mese di dicembre su Disney+ e su Amazon Prime Video, in questo articolo andremo a scoprire tutti i film Marvel in uscita per il 2022 e il 2023. Tenetevi forte e preparate i popcorn: c'è un modo di titoli interessanti attesi da qui a pochi mesi.

Film Marvel in uscita: scopriamo tutti i titoli in arrivo

Ecco i titoli in arrivo all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Morbius

Il primo titolo in arrivo nei prossimi mesi è Morbius, atteso per il 3 febbraio 2022. Il nuovo titolo diretto da Daniel Espinoza è uno spin-off di Spider-Man e vede Morbius, appunto, uno dei più temuti antagonisti dell'Uomo Ragno, spargere terrore nella città del supereroe della Marvel. Il personaggio, secondo la storia, fa riferimento al tragico epilogo del Dr. Mobius che, affetto da una rara e gravissima malattia del sangue, decide di iniettarsi il sangue di un pipistrello vampiro. Il risultato di questo folle esperimento lo trasformerà in una creatura assetata di sangue.

Doctor Strange: nel Multiverso della Follia

Il 4 maggio 2022 arriverà Doctor Strange: nel Multiverso della Follia. Diretto da Sam Raimi, il candidato premio Oscar Benedict Cumberbatch si ritrova alla ricerca della Gemma del Tempo e quindi si ricollega con i fatti accaduti in Avengers: Endgame.

Thor: Love and Thunder

Chris Hemsworth tornerà a vestire i panni di Thor nel quarto film dedicato alle gesta del figlio di Odino in arrivo l'8 luglio 2022. Il film sarà diretto da Taika Waititi, regista già di Thor: Ragnarok, e vedrà il ritorno anche di Natalie Portman e di Jane Foster. Secondo le ultime indiscrezioni, il personaggio interpretato dalla Portman avrà un ruolo centrale all'interno della pellicola: sembra, infatti, che acquisirà dei poteri che le permetteranno di maneggiare il Mjolnir, il potentissimo martello brandito da Thor e anche da Captain America in Endgame.

Black Panther 2: Wakanda Forever

L'11 novembre 2022 è atteso Black Panther 2: Wakanda Forever, il sequel del film magistralmente interpretato da Chadwick Boseman, attore di incredibile talento prematuramente scomparso nel 2020. Si sa ancora poco sulla trama del nuovo film, ma secondo fonti interna sembra che la pellicola si concentrerà sulla sorella di T'Challa, Shuri, interpretata da Letitia Wright.

The Marvels: Captain Marvel 2

Il sequel di Captain Marvel, interpretato da Brie Larson, è atteso al lancio il 17 febbraio 2023. The Marvels: Captain Marvel 2 vedrà il ritorno sullo schermo di un grande assente: Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e anche Teyonah Parris, vista nella serie TV Wandavision nei panni di Monica Rambeau.

Gli altri film attesi durante il 2023 sono I guardiani della galassia vol.3 il 5 maggio 2023, Ant-Man and the Wasp: Quantumania programmato per il 23 luglio 2023, i Fantastici Quattro (si vocifera sempre entro il 2023 ma non si sa bene quando), Captain America 4 (2023 o al massimo 2024), Deadpool 3, il sequel di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anell, il nuovo film di X-Men e Blade.