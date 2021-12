Disney+: ecco tutte le serie TV in arrivo questo mese

Si prospetta un mese di dicembre davvero emozionante. Disney+ si riconferma una delle piattaforme di streaming on demand più amate dagli utenti. Il numero di abbonati è in forte crescita e i tanti contenuti proposti la stanno rendendo un servizio sempre più appetibile. Scopriamo insieme tutte le serie TV in arrivo questo mese.

Ecco le serie TV in arrivo su Disney+

Disney+ con la sua offerta, a soli 89,99 euro all'anno, propone una ricca varietà di contenuti da guardare fino a un massimo di quattro schermi contemporaneamente. Ovviamente il ricco bundle annuale è la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Ma quali sono le serie TV in arrivo lungo tutto il mese di dicembre?

L'8 dicembre su Disney+ sarà disponibile Benvenuto sulla terra. Questa serie TV di National Geographic con Will Smith, guidato da esploratori esperti, vi permetterà di scoprire posti davvero estremi sulla Terra. Ecco come ha descritto questo titolo proprio Will Smith:

“Mi sto gettando nell'ignoto. C’è una nuova razza di esploratori che mi porta ai confini della Terra per scoprire mondi nascosti che si trovano oltre i nostri sensi. Una volta decodificati i misteri, si possono trovare informazioni cruciali sul mondo che ci circonda“.

Sempre l'8 dicembre, Disney+ renderà disponibile anche Vida Perfecta. Si tratta di una serie TV comica di produzione spagnola realizzata da Movistar+. Sulla piattaforma di streaming on demand approderà con la sua prima stagione, ma questo titolo è già arrivato alla sua terza e ultima stagione.

Concludiamo con The Book of Boba Fett che uscirà il 29 dicembre. Si tratta di uno spin-off liberalmente prodotto dalla serie TV di Disney+ The Mandalorian. Cosa dobbiamo aspettarci da questo titolo? Ufficialmente è stato descritto come “un'emozionante avventura dell'universo di Guerre stellari“.

