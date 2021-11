Amazon Prime Video: tutti i film e le serie TV in arrivo a dicembre 2021

Essere abbonati ad Amazon Prime non solo garantisce spedizioni ultra veloci e sconti mozzafiato per qualsiasi acquisto online nel suo negozio virtuale, ma anche tantissimi contenuti disponibili sulla sua piattaforma di streaming on demand. Un vantaggio davvero incredibile visto che la loro qualità aumenta di anno in anno. Ce ne sono per tutti i gusti e nessuno può dire di annoiarsi e non saper cosa guardare. Scopriamo allora in anteprima tutti i film e le serie TV in arrivo a dicembre 2021 su Amazon Prime Video.

Serie TV e Film in anteprima in uscita a dicembre su Amazon Prime Video

Come ogni mese, siamo arrivati all'appuntamento fatidico che ci rivela in anteprima i contenuti in uscita a dicembre su Amazon Prime Video. Tantissime serie TV e altrettanti film originali allieteranno uno dei mesi più attesi di sempre, occasione per trascorrere del tempo piacevole con amici, parenti e in famiglia, magari proprio sul divano, al calduccio, guardando i migliori titoli in programma sulla piattaforma di streaming on demand del colosso americano.

Partiamo subito da uno dei titoli più attesi su Amazon Prime Video, The Ferragnez – La serie. I primi cinque episodi saranno disponibili dal 9 dicembre, mentre gli altri cinque dal 16 dicembre. Passiamo ora in rassegna tutte le altre serie TV in arrivo il prossimo mese:

3 dicembre: Harlem

3 dicembre: Alex Rider 2 (seconda stagione)

10 dicembre: The expanse 6 (sesta stagione con un nuovo episodio ogni settimana)

17 dicembre: The grand tour presente: Carnage a trois 4 (quarta stagione con un nuovo episodio ogni settimana)

23 dicembre: Yearly Departed 2 (seconda stagione)

Per quanto riguarda i film in arrivo su Amazon Prime Video a dicembre 2021, ecco i titoli più attesi:

6 dicembre: Io sono Babbo Natale

10 dicembre: Encounter

21 dicembre: Being the ricardos

27 dicembre: La furia di un uomo – Wrath of Man

Ecco ora tutte le altre serie TV e gli altri film in arrivo su Amazon Prime Video dal 1° dicembre 2021:

Athf (nona stagione)

The Venture Bros (seconda stagione)

Mr. Pickles (seconda stagione)

Robot Chicken (settima stagione)

Dov’è Wally (seconda stagione)

The Blacklist (tre stagioni)

Casa Vianello (prime tre stagioni)

L’amore bugiardo – Gone Girl

Harry Potter e la pietra filosofale

Harry Potter e la camera dei segreti

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Harry Potter e il calice di fuoco

Harry Potter e l’Ordine della Fenice

Harry Potter e il principe mezzosangue

Harry Potter e i Doni della Morte (prima e seconda parte)

Tulipani: Amore, onore e una bicicletta

Ecco invece le serie TV e i film che saranno disponibili su Amazon Prime Video dal 7 e dall’8 dicembre 2021:

Anche se è amore non si vede

Andiamo a quel paese

La Matassa

Christmas

Under the Stars

Vampires

Cogan – Killing Them Softly

Pene d’amor perdute

Un principe tutto mio 3

Robot Chicken Special Dc Comic 1-2-3

Mr Cobbler e la bottega magica

Nut Job – Operazione noccioline

The Point Man – Creato per uccidere

Così è la vita

Tre uomini e una gamba

Il delitto Fitzgerald

Write Before Christmas

Vi ricordiamo che è stata da poco pubblicata anche la lista delle nuove uscite in programma per dicembre su Sky e Now TV. Insomma, ci aspetta un mese all'insegna dell'intrattenimento e delle forte emozioni.