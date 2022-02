Film di Uncharted, cosa significano le scene dopo i titoli di coda?

C'era molta attesa da parte degli appassionati di cinema e videogiochi per il lancio del film di Uncharted, la pellicola ispirata all'omonima saga creata da Naughty Dog con Tom Holland e Mark Walhberg ad interpretare rispettivamente Nathan Drake e Victor “Sully” Sullivan. Ora, passato il weekend, in molti di voi avranno già visto il film notando come, in perfetto stile Marvel, ci siano delle scene durante e dopo i titoli di coda. Proviamo ad analizzarle: ovviamente, da ora in avanti, ci saranno spoiler sul film. Se non lo avete ancora visto, insomma, passate un'altra volta.

Uncharted il film, il significato delle scene dei titoli di coda

La prima scena sembra volerci suggerire che Sam, il fratello di Nathan Drake, è ancora vivo. In questa sequenza possiamo vedere un uomo seduto in prigione scrivere una cartolina: la ripresa è realizzata in modo che non se ne veda il volto, presumibilmente per un casting ancora da completare. La certezza insomma è che in un eventuale seguito di Uncharted vedremo anche il personaggio di Sam Drake, che nella cartolina ha un misterioso avvertimento per il giovane fratellino…

La seconda scena si svolge invece in un locale: vediamo Sully irrompere finalmente con il suo iconico paio di baffi, mentre Nate si trovava seduto ad un tavolo per vendere il suo anello ad un misterioso uomo chiamato Gage, per ricevere in cambio una mappa dell'epoca nazista. Vi ricorda qualcosa? Esatto, sembra ricondurre agli eventi che si verificano in Drake's Fortune, il primo episodio della serie: tanto che viene fatto il nome persino di Gabriel Roman.

La certezza dunque è che le due scene servano a costruire un ponte narrativo verso un seguito che, se la risposta al botteghino dovesse continuare ad essere positiva, verrà certamente realizzato. È interessante inoltre il fatto che vengano citati elementi e personaggi presenti nel primo videogioco: si andrà verso una storia ispirata palesemente a Drake's Fortune? Staremo a vedere.

Nel frattempo, godiamoci questo primo film di Uncharted, che presto dovrebbe arrivare anche su Netflix.