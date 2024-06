Film a soli 3,50€: torna l'iniziativa Cinema Revolution

Mare, sole e… film: dopo il successo dello scorso anno, torna la campagna “Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate”, promossa dal Ministero della Cultura. Dal 9 giugno al 19 settembre, sarà possibile assistere a una selezione di film italiani ed europei al prezzo unico di soli 3,50 euro.

Cinema Revolution: come ottenere biglietti a 3,50 euro

Ma come funziona la promozione Cinema Revolution? Per assistere a un film a soli 3,50 euro, è necessario prima individuare una delle sale aderenti alla promozione, tra cui – oltre alle sale cittadine – compaiono anche delle note catene.

Non tutti i film aderiscono, tuttavia, all’iniziativa, ma la programmazione prevista per il periodo estivo è talmente ampia e ricca di generi che le pellicole tra cui scegliere sono numerosissime. Tra i film più belli a cui assistere al prezzo ridottissimo di soli 3,50 euro, segnaliamo: The Animal Kingdom, Il Gattopardo, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Arrivederci Berlinguer, Hotspot – Amore senza rete.

Saranno tre mesi ricchi di cinema, che si trasforma – oltre che in un’occasione di risparmio – anche in un momento per sfuggire dalla calura estiva. La promozione Cinema Revolution è disponibile fino al 19 settembre, per tutti i film selezionati italiani ed europei. Negli ultimi cinque giorni di iniziativa, e cioè dal 15 al 19 settembre, la campagna si estenderà anche a film americani ed extraeuropei.

È possibile consultare tutti i cinema aderenti direttamente sul portale dell’iniziativa “Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate”. Come anticipato, in alcune città sarà possibile assistere agli spettacoli a soli 3,50 euro anche nelle sale di alcune delle catene più note.