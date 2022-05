In FIFA 23 tornerà la Juventus con licenza ufficiale?

La licenza ufficiale della Juventus tornerà in FIFA 23? Non ci sono ancora informazioni da parte di EA Sports, ma tutti gli indizi lasciano pensare che la squadra più tifata d’Italia potrebbe tornare con kit e loghi ufficiali nel prossimo gioco di calcio.

Prima di andare a vedere cosa suggeriscono le indiscrezioni in tal senso, ti ricordiamo che FIFA 22 è disponibile gratuitamente con PlayStation Plus e lo sarà presto anche su Xbox Game Pass. Un’occasione imperdibile per prepararsi in vista del nuovo capitolo.

Perché la licenza della Juventus è assente in FIFA 22?

Il 16 luglio 2019, Konami ha annunciato di aver stretto una partnership esclusiva con la Juventus per i successivi tre anni. Questo significa che Pro Evolution Soccer, poi diventato eFootball, ha potuto pregiarsi non solo dei kit e dei loghi ufficiali, ma anche della riproduzione virtuale dell’Allianz Stadium, la casa della squadra bianconera.

Considerato che l’accordo era stato annunciato per tre anni, e per il momento non sono giunte informazioni circa un eventuale rinnovo, viene da pensare che l’estate 2022 porterà alla conclusione della partnership, con eFootball 2022 destinato ad essere l’ultimo titolo della serie ad avere la Juventus in esclusiva.

La licenza ufficiale della Juventus torna in FIFA 23? Perché essere ottimisti

Quest’ultimo aspetto ci fornisce l’assist per pensare che la Juventus possa effettivamente tornare con loghi, kit e stadio ufficiale in FIFA 23. Nelle ultime tre edizioni del gioco di calcio di EA Sports, da FIFA 20 a FIFA 22, la squadra più titolata d’Italia era semplicemente nota come “Piemonte Calcio“, con kit e loghi fittizi. Naturalmente, ciò non ha inciso sui calciatori, che sono sempre stati regolarmente presenti.

Per adesso, come detto, Konami non ha confermato di aver rinnovato l’accordo esclusivo con la Juventus, né EA Sports ha annunciato il ritorno della partnership con il club torinese. L’impressione è che non dovremo attendere molto per scoprirlo, dato che l’estate 2022 si avvicina.