eFootball 2022: disponibile il mega aggiornamento 1.0.0, trailer e dettagli

Konami annuncia il lancio di eFootball 2022 V1.0.0., disponibile in tutto il mondo per il download gratuito per PC Windows e Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Il gioco di calcio gratis del publisher giapponese, erede della serie Pro Evolution Soccer, punta a riscattarsi del tutto dopo un lancio a dir poco deludente e lo fa con un update pensato per ricreare al meglio la lotta per il possesso del pallone, le principali tattiche utilizzate dai più importanti club al mondo e molto altro ancora.

Le prime importanti introduzioni riguardano il gameplay, con modifiche sostanziali nate grazie al supporto e al feedback dei fan. Prima di tutto si è lavorato sul comportamento dei giocatori e del pallone, che è stato completamente ricostruito da zero. L'obiettivo è quello di avere traiettorie della palla più realistiche, accompagnate da movimenti dei giocatori più naturali che tengono conto della rotazione, del rimbalzo e dell'attrito.

Contestualmente, arriva anche un miglioramento generale nella gestione delle tattiche, con un risultato finale che dovrebbe restituire una realizzazione più realistica del gioco del calcio.

Tra le varie novità, sempre relative al gameplay, spiccano passaggi e tiri sensazionali, meccanismi innovativi incorporati in questa versione di eFootball 2022 pensati per restituire situazioni verosimili, variabili e dipendenti da numerosi fattori.

È stato inoltre modificato il setting dei comandi difensivi che riguardano situazioni come il pressing, la possibilità di temporeggiare con l'avversario prima di tentare di rubare il pallone e la chiamata dei compagni di squadra ad un raddoppio difensivo.

Debutta poi l'attesa modalità di gioco “Dream Team“, che permette agli utenti di creare la propria squadra sulla base della stagione in corso mettendo sotto contratto calciatori e allenatori utilizzando oggetti in-game, che si possono ottenere giocando diverse partite. Queste le caratteristiche ufficiali:

In “Dream Team”, gli utenti possono scegliere e mettere sotto contratto calciatori e allenatori in linea con la loro ideologia calcistica.

Migliorare e rafforzare i calciatori attraverso l'allenamento e il sistema di livellamento, in modo da adattarli al meglio al personale stile di gioco.

Organizzare la squadra attraverso l'ingaggio e la crescita dei giocatori, trovare lo stile di gioco più adatto alla squadra, costruire il proprio “Dream Team” per dare vita alla propria ideologia calcistica.

Competere contro “Dream Team” di altri utenti da tutto il mondo, con la possibilità di giocare anche contro la CPU in eventi speciali* per guadagnare premi aggiuntivi.

Per ogni Stagione, attiva per un tempo limitato, ci saranno una serie di eventi a cui i giocatori potranno accedere con il proprio Dream Team. Il tema di ogni Stagione rifletterà ad esempio gli avvenimenti più importanti del mondo del reale, con sfide che porteranno gli utenti a sfidare altri giocatori o Tour Mondiali con cui affrontare l'IA.

Inoltre, dal 21 aprile, arriva la eFootball League, una lega suddivisa in diverse categorie in cui i giocatori possono giocare partite PvP per scalare le classifiche. Queste le caratteristiche ufficiali:

Ogni “Fase” durerà 28 giorni, durante i quali gli utenti giocheranno ripetutamente delle partite con l'obiettivo di raggiungere la più alta divisione possibile.

Se gli utenti raggiungeranno la soglia “Promozione” entro 10 partite, saranno promossi. Al contrario, se gli utenti non raggiungeranno la soglia “Salvezza”, saranno retrocessi.

Una volta che gli utenti avranno raggiunto la prima divisione (Divisione 1), giocheranno per scalare la classifica.

Alla fine di ogni Fase, i giocatori riceveranno ricompense in base alla Divisione raggiunta e le classifiche saranno resettate. Dopodiché inizierà una nuova Fase.

Infine, sono state aggiunte nuove licenze dei campionati giapponesi e nord-americani.

eFootball 2022 è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.