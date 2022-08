FIFA 23 Serie B: tutte le squadre presenti con kit e logo ufficiali

La grande notizia per gli appassionati di calcio e videogiochi in Italia è arrivata ieri: FIFA 23 includerà anche la Serie B.

La notizia è stata data prima da EA Sports, che ha elencato tutte le licenze disponibili nel gioco, con oltre 700 squadre e più di 30 campionati in tutto il mondo, e successivamente anche dalla stessa Lega di Serie BKT che ha spiegato nel dettaglio in cosa consisterà l’accordo.

FIFA 23: l’elenco completo delle squadre di Serie B

La Lega Serie B spiega che l’accordo di licenza mondiale è valido per i prossimi cinque anni e include il logo del campionato, il trofeo, la patch ufficiale, il pallone ufficiale, i kit di gioco ufficiali e i nomi delle squadre reali di tutto il torneo. Troveremo quindi:

Ascoli

Bari

Benevento

Brescia

Cagliari

Cittadella

Como

Cosenza

Frosinone

Genoa

Modena

Palermo

Parma

Perugia

Pisa

Reggina

SPAL

Sudtirol

Ternana

Venezia

In FIFA 23 torneranno quindi squadre storiche del calibro di Bari e Palermo, promosse proprio lo scorso anno dalla Serie C, per non parlare di altre piazze come Parma, Modena, Genoa, Cagliari, Venezia, Reggina e altri club destinati a rendere questo campionato cadetto scoppiettante anche nel calcio virtuale.

FIFA 23 sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 30 settembre per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia.

