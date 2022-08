FIFA 23, le licenze: Serie A, Serie B e non solo! Cosa c'è da sapere

EA Sports fa le cose in grande con FIFA 23 e lo dimostra annunciando la lista completa delle licenze ufficiali che troveremo nel nuovo gioco di calcio.

Cominciamo dai numeri: oltre 19.000 giocatori, 700 squadre, 100 stadi e 30 campionati in tutto lo sport globale. Soprattutto, arrivano ottime notizie per noi italiani: la Serie A si conferma licenziata, con l’atteso ritorno della Juventus, e torna anche la Serie B, sempre con licenza ufficiale.

Da non dimenticare inoltre le competizioni UEFA, con Champions League, Europa League, Conference League e Supercoppa e numerosi altri tornei che adesso andremo a vedere insieme.

FIFA 23: l’elenco completo delle licenze ufficiali con Serie A, Serie B, Juventus e molto altro

FIFA 23 punta ad essere un gioco rivoluzionario dunque anche da questo punto di vista: EA Sports sfrutta l’occasione per annunciare un accordo con LaLiga che comprenderà i diritti di denominazione per tutte le competizioni. Viene aggiunta, come detto, la Serie BKT, il nostro campionato cadetto, e sono stati rinnovati gli accordi anche con Major League Soccer, Liga Profesional de Fútbol de Argentina e Saudi Pro League, per una copertura a livello globale.

Tra le nuove partnership spicca il ritorno già annunciato della Juventus, che si affianca alle novità di Celtic, Rangers, Mamelodi Sundowns e un’estensione degli accordi con il Tottenham.

Tra gli stadi troveremo impianti iconici come La Bombonera del Boca Juniors, l’Europa-Park Stadion dell’SC Freiburg, il Banc of California Stadium del LA FC, l’Allianz Stadium della Juventus, lo stadio El Sadar del CA Osasuna, lo Zorilla Stadium del Real Valladolid CF, il Philips Sport Vereniging Eindhoven e il Manchester City Womens’ Academy Stadium.

Da non dimenticare ovviamente l’intera copertura del calcio inglese, con Premier League, Championship, League One e League Two, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. Con un aggiornamento successivo gratuito avremo anche la possibilità di vivere l’esperienza della FIFA World Cup 2022 che si terrà a novembre e dicembre in Qatar e del campionato del mondo femminile previsto in Australia e Nuova Zelanda nel 2023.

Infine, a proposito di calcio femminile, per la prima volta potremo giocare due campionati di club con la presenza della Barclays Women’s Super League e della Division 1 Arkema.

FIFA 23 sarà disponibile dal 30 settembre 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia. L’accesso anticipato inizierà il 27 settembre 2022 per gli acquirenti della Ultimate Edition.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.