FIFA 23 PS5: lo SCONTO AMAZON è un regalo, costa solo 29€

Per gli appassionati di calcio e di videogiochi, arriva una offerta clamorosa su Amazon da non perdere: FIFA 23 Sam Kerr Edition per PS5 a soli 29 euro. Si tratta di un risparmio del 63% sul prezzo di listino di 79,99 euro. Affrettati perché l’offerta è limitatissima e a questo prezzo andrà sicuramente a ruba

FIFA 23 a 29 euro: il regalo te lo fa Amazon

Parliamo di un’edizione esclusiva per Francia, Italia, Germania, Spagna e Regno Unito che celebra la stella australiana del calcio femminile Sam Kerr, attaccante del Chelsea e della nazionale. Questa edizione include la versione standard del gioco e anche contenuti esclusivi per il tuo FIFA Ultimate Team, come:

Oggetto giocatore squadra della settimana 1 : un oggetto giocatore non scambiabile per il tuo FUT.

: un oggetto giocatore non scambiabile per il tuo FUT. Oggetto Kylian Mbappé in prestito : il campione francese del Paris Saint-Germain per 5 partite FUT.

: il campione francese del Paris Saint-Germain per 5 partite FUT. Ambasciatore FUT a scelta in prestito : scegli tra Davies, Son o Vinícius Jr. per 3 partite FUT.

: scegli tra Davies, Son o Vinícius Jr. per 3 partite FUT. Talento locale modalità carriera : una giovane promessa locale con potenziale da campione.

: una giovane promessa locale con potenziale da campione. Maglia FUT in-game ed elementi dello stadio in-game per il tuo club in FIFA 23 Ultimate Team con il tema Peace and Love.

Non lasciarti scappare questa occasione unica di acquistare FIFA 23 Sam Kerr Edition a un prezzo incredibile su Amazon. Acquistandolo adesso potrai riceverlo a casa già domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.