FIFA 23: il pre-order al prezzo più basso del web su eBay

Il lancio di FIFA 23, il nuovo attesissimo gioco di calcio di EA Sports, si avvicina ed arriva ovviamente il momento per gli appassionati di effettuare il pre-order. Se non l’hai ancora fatto, puoi approfittare di questa offerta eccezionale su eBay, che ti permette di prenotarlo al prezzo più basso del web.

Il venditore “gamesemovieshop”, con all’attivo oltre 8000 feedback con una percentuale positiva del 99.8%, ti dà la possibilità di ordinare il nuovo FIFA ad un prezzo di partenza di soli 59,80€. Le unità a disposizione sono pochissime, quindi ti consigliamo di affrettarti se vuoi acquistare il gioco con un forte sconto.

FIFA 23: il pre-order più economico del web è su eBay

Queste sono le varie versioni del gioco che puoi prenotare al prezzo migliore del web:

Il FIFA 23 che ti arriverà a casa sarà in versione EU multilingua con copertina in inglese/nordic e gioco completamente in italiano. Si tratta ovviamente della versione fisica.

La spedizione è gratuita e avverrà tramite corriere espresso non appena il gioco sarà disponibile presso i magazzini del rivenditore. Salvo clamorosi ritardi, tuttavia, ti è garantita la consegna al Day One.

Ricordiamo che il lancio di FIFA 23 è previsto il prossimo 30 settembre per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.