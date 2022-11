FIFA 23 per PS4 e PS5: crolla il prezzo per il Black Friday di Amazon

La settimana del Black Friday di Amazon sorride agli appassionati di videogiochi in questo lunedì. Dopo il bundle di Nintendo Switch, ti segnaliamo infatti che FIFA 23 è in offerta sia per PS4 che per PS5 al prezzo più basso di sempre.

FIFA 23 per PS4 ti costa soltanto 49,99 euro, mentre la versione PS5 ha un prezzo di 54,97 euro. In entrambi i casi la disponibilità è immediata, con spedizione e vendita gestite direttamente da Amazon: potrai ricevere a casa il gioco di calcio già domani.

FIFA 23 in offerta su Amazon per il Black Friday: è ora di Qatar 2022

È il momento migliore per acquistare FIFA 23 dato che puoi scaricare gratuitamente il DLC che ti permette di giocare i Mondiali di Calcio del Qatar 2022, appena iniziati. Hai a disposizione tutte le squadre della competizione e anche di più e volendo puoi cambiare le sorti delle qualificazioni riportando la nostra Italia alla Coppa del Mondo.

Per il resto, il gioco di calcio è stato pluripremiato da critica e appassionati e include oltre 30 campionati su licenza, incluse i nostri di Serie A e Serie B, tutte le competizioni UEFA, come Champions League, Europa League e Conference League e molto altro ancora.

Il prezzo adesso è davvero irrinunciabile: 49,99 euro per la versione PS4 e 54,97 euro per la versione PS5. Aggiungile adesso al carrello e completa l’ordina: domani sarai pronto a scendere in campo.

