Bundle Nintendo Switch con Mario Kart 8: l'offerta Black Friday di Amazon

Il lunedì della settimana del Black Friday di Amazon si apre con una straordinaria offerta per gli appassionati di videogiochi. Il bundle che include Nintendo Switch, Mario Kart 8 e un abbonamento di 3 mesi a Nintendo Switch Online è infatti in sconto a 299,98 euro, contro i 368,00 del prezzo consigliato.

Con disponibilità immediata e spedizione Prime da Amazon potrai riceverla a casa già domani: sarà un perfetto regalo di Natale in anticipo per te o per le persone a cui vuoi bene.

Bundle Nintendo Switch in offerta su Amazon per il Black Friday: cosa include?

Acquistando questo bundle avrai la possibilità di mettere la mani su una Nintendo Switch Standard, nella colorazione Rossa e Blu, con una copia del sempre divertente e fantastico Mario Kart 8 e, in aggiunta, anche un abbonamento di 3 mesi a Nintendo Switch Online.

Con Nintendo Switch Online puoi sfidare i tuoi amici e altre persone in multiplayer in tutto il mondo, sfruttare il cloud per l’archiviazione dei tuoi salvataggi, accedere ad un catalogo di giochi classici e molto altro ancora.

Con Mario Kart 8 Deluxe hai invece la versione definitiva dell’amato e divertente titolo di corse, che include il multiplayer locale fino a 8 giocatori, nuovi personaggi, nuove modalità di gioco e l’immancabile modalità TV con risoluzione massima Full HD.

Considerata la convenienza di questo bundle ti consigliamo di sbrigarti perché potrebbe finire abbastanza in fretta. Nintendo Switch + Mario Kart 8 + Switch Online per 3 mesi ti costa soltanto 299,98 euro per il Black Friday di Amazon. Approfittane.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.