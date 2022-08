FIFA 23: offerta incredibile per il pre-order su eBay, solo 59 euro

Stavi aspettando l’offerta giusta per prenotare la tua copia di FIFA 23? Forse è arrivato il momento di fare la tua mossa. Su eBay il rivenditore “gamesemovieshop”, che vanta oltre 8400 feedback con una percentuale positiva pari al 99,8%, ti permette di effettuare il pre-order a partire da 59 euro.

Proprio così. Solo 59 euro per le versioni PS4 e Xbox One, che salgono a 64 euro se invece preferisci avere il gioco per PS5 o Xbox Series X/S. Si tratterebbe comunque di un risparmio importante rispetto il prezzo di listino. Le copie a disposizione sono limitate, quindi ti consigliamo di affrettarti.

FIFA 23 al miglior prezzo del web: prenotalo adesso su eBay!

Queste le varie versioni disponibili presso il rivenditore, con tanto di prezzo già scontato:

Prenotandolo su eBay a questo prezzo ti porti a casa il nuovo gioco di calcio in versione EU Multilingua con copertina in inglese ma gioco completamente in italiano. Come detto, i pezzi a disposizione sono molto pochi quindi ti suggeriamo di non perdere altro tempo.

La spedizione è gratuita e avverrà nel momento stesso in cui il gioco arriverà presso i magazzini del rivenditore.

Ricordiamo che FIFA 23 sarà disponibile dal 30 settembre per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia. Tra le novità previste, anche il ritorno da poco annunciato della Serie B, con tanto di squadre e licenze ufficiali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.