FIFA 23: arriva il DLC GRATIS per i mondiali 2022, trailer e cosa contiene

Novembre 2022 è il grande mese del Mondiale di Calcio 2022 del Qatar, che purtroppo non vedrà la partecipazione dell’Italia. Per consolarci, EA Sports ha presentato il DLC ufficiale e gratuito dedicato alla Coppa del Mondo, che sarà disponibile su FIFA 23 a partire dal 9 novembre 2022.

Grazie a questo aggiornamento, potremo giocare nei panni di una delle 32 nazionali qualificate per il Mondiale vivendo in prima linea un’autentica riproduzione della Coppa del Mondo FIFA 2022, dalla partita iniziale fino al match finale. Naturalmente, non c’è solo questo ma possiamo prepararci ad un’esperienza mondiale a tutto tondo.

FIFA 23: DLC Mondiali Qatar 2022, cosa includerà?

Oltre a vivere l’intero mondiale seguendo il calendario ufficiale, grazie al DLC gratuito per FIFA 23 potremo personalizzare il torneo cambiando i gruppi e sostituendo alcune delle squadre presenti. Sì, volendo possiamo tentare la scalata mondiale con l’Italia.

Come detto però non c’è solo questo, perché nella modalità Torneo online avremo la possibilità di giocare nelle fasi a eliminazione diretta vestendo le maglie di una delle squadre qualificate con l’obiettivo di arrivare alla conquista della coppa.

Inoltre, dal 21 novembre al 18 dicembre arriva FIFA World Cup Live, un’esperienza mondiale disponibile solo su FIFA 23 che sarà aggiornata durante la fasi a gironi e a eliminazione diretta, dandoci la possibilità di seguire le partite con i calendari e le squadre autentiche e di riscrivere la storia cambiando il risultato.

Non manca lo spazio per FIFA Ultimate Team, perché le nuove campagne in uscita dall’11 novembre al 23 dicembre permettono di ricevere oggetti aggiornati in base ai progressi fatti da ogni nazionale durante il viaggio. Inutile aggiungere, infine, la presenza di tutti i kit autentici per squadre, stadi, immagini, palloni da gioco, commento dedicato e molto altro ancora.

Il DLC ufficiale dei Mondiali di Calcio del Qatar 2022 sarà dunque disponibile in FIFA 23 come download gratuito a partire dal 9 novembre per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

