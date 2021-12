FIFA 22 Winter WildCards Team 2, disponibili i nuovi pacchetti

EA Sports ha fatto sapere che il Winter WildCards Team 2 di FIFA 22 Ultimate Team è disponibile con i pacchetti della nota modalità di gioco.

I pack legati all'iniziativa Winter WildCards permettono di ottenere giocatori con potenziamenti soprannaturali, aggiornamenti mutaforma e altro ancora: tutta una varietà di power-up permanenti ispirati agli aggiornamenti dei giocatori FUT del passato, del presente e del futuro.

FIFA 22 Winter Wildcards – Il Team 2

Raheem Sterling – OVR 90 – Manchester City

Eden Hazard – OVR 88 – Real Madrid

Lucas Moura – OVR 88 – Tottenham Hotspur

Anthony Martial – OVR 88 – Manchester City

José Luis Morales – OVR 86 – Levante

Kieran Tierney – OVR 86 – Arsenal

Mattéo Guendouzi – OVR 86 – Marsiglia

Çağlar Söyüncü – OVR 86 – Leicester City

Romain Alessandrini – OVR 85 – Milan

Nnamdi Collins – OVR 85 – Borussia Dortmund

C'è un altro aspetto interessante di Winter WildCards. La campagna permette infatti di ottenere degli speciali gettoni, per un massimo di 24 in totale, completando alcune sfide legate alla creazione rosa e agli obiettivi. Ci sarà anche un gettone aggiuntivo che potrà essere pescato con un po' di fortuna, visto che viene inserito a caso in un pacchetto gratuito del negozio FUT.

I gettoni saranno utili per essere scambiati con appositi premi, disponibili dalle ore 19 di domenica 26 dicembre fino alla stessa ora del 14 gennaio:

15 gettoni – Pacchetto di 10 giocatori 85+

– Pacchetto di 10 giocatori 85+ 12 gettoni – Giocatore jolly invernale – Patson Daka

– Giocatore jolly invernale – Patson Daka 8 gettoni – Giocatore jolly invernale – Christian Gunter

– Giocatore jolly invernale – Christian Gunter 5 gettoni – Pacchetto Ultmate

– Pacchetto Ultmate 5 gettoni – Divise Icona casa e trasferta

– Divise Icona casa e trasferta 3 gettoni – Pacchetto di 10 giocatori da 81 a 89

– Pacchetto di 10 giocatori da 81 a 89 2 gettoni – Pacchetto giocatori rari

Tutti i giocatori ottenuti tramite i piani non saranno comunque scambiabili.

Ricordiamo che ieri è stata svelata anche la Squadra della Settimana numero 14, che andrà ad arricchire ulteriormente le festività natalizie in Ultimate Team.

FIFA 22 è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Switch, Xbox One e Xbox Series X/S.