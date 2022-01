FIFA 22 Update 4: nuova patch in arrivo, ecco tutte le novità!

EA Sports ha annunciato che è iniziata la distribuzione dell'Update 4 di FIFA 22 per la versione PC del gioco. Le versioni console riceveranno l'aggiornamento nei giorni a seguire.

La patch introduce un gran numero di miglioramenti, aggiunte e correzioni di bug: spicca il lavoro svolto sul comportamento dei portieri.

Come si legge nel changelog fornito dalla società, gli estremi difensori saranno adesso più bravi a parare i tiri sulle brevi distanze, riducendo i casi in cui deviavano i palloni all'interno della rete: inoltre, l'esecuzione delle parate è stata resa più realistica su ogni tipo di conclusione.

L'aggiornamento punta anche a rendere più difficili le conclusioni effettuate mentre il portiere è vicino al suo palo, così da evitare di assistere a vere e proprie “papere”.

Tra le altre cose previste con l'Update 4 abbiamo delle modifiche sui passaggi guidati, animazioni dei dribbling migliorate, un comportamento più realistico dei calciatori durante i calci d'angolo e l'aggiunta di due nuovi stadi nella modalità Volta Football.

È incluso anche un upgrade dei volti di 124 calciatori non meglio specificati per farli sembrare più simili alle rispettive controparti reali.

Tante novità sono in programma ovviamente per la modalità più amata, la Ultimate Team, con la risoluzione di diversi bug segnalati dagli utenti e un miglioramento dei filtri di ricerca finalizzati al mercato e agli stadi disponibili.

Per tutte le informazioni sull'Update 4 consigliamo di vistare il forum ufficiale di EA Sports, in cui è possibile trovare il changelog completo che elenca, modalità per modalità, correzioni e aggiunte.

FIFA 22 è disponibile per Google Stadia, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. E non dimenticate di votare per la Squadra dell'Anno di FUT! Avete tempo fino al 17 gennaio.