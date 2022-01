FIFA 22 TOTY, come e dove votare la Squadra dell'Anno di FUT

Sta per iniziare uno dei momenti più attesi dai giocatori di FIFA 22 Ultimate Team. Nel corso del weekend, EA Sports ha svelato gli 80 calciatori candidati per entrare a far parte della Squadra dell'Anno, che potranno essere trovati all'interno dei pacchetti Oro.

La scelta, come accaduto lo scorso anno, spetta direttamente ai giocatori che, a partire da oggi 10 gennaio, possono iniziare a votare per eleggere i migliori per ogni ruolo.

FIFA 22 TOTY, come votare i migliori giocatori di Ultimate Team

Tutto quello che dovrete fare è collegarvi al sito ufficiale di EA Sports dalle 17 di oggi e iniziare a scegliere i vostri preferiti per ognuno dei ruoli: portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti. Ve li ricordiamo di seguito. Potete votare fino alle ore 08.59 di martedì 18 gennaio 2022.

FIFA 22 TOTY – Portieri candidati

Jan Oblak – Atletico Madrid

Ederson – Manchester City

Emiliano Martinez – Aston Villa

Edouard Mendy – Chelsea

Gianluigi Donnarumma – Paris Saint-Germain

Thibaut Courtois – Real Madrid

Mike Maignan – Milan

FIFA 22 TOTY – Difensori candidati

Kieran Trippier – Newcastle

Alphonso Davies – Bayern Monaco

Mats Hummels – Borussia Dortmund

Azpilicueta – Chelsea

Antonio Rudiger – Chelsea

Jordi Alba – Barcellona

Milan Skriniar – Inter

Trent Alexander-Arnold – Liverpool

Reinaldo – Lille

Cancelo – Manchester City

Ruben Dias – Manchester City

Kyle Walker – Manchester City

Luke Shaw – Manchester United

Theo Hernandez – Milan

Simon Kjaer – Milan

Marquinhos – Paris Saint-Germain

Achraf Hakimi – Paris Saint-Germain

Leonardo Bonucci – Juventus

Giorgio Chiellini – Juventus

David Alaba – Real Madrid

Leonardo Spinazzola – Roma

Christian Gunter – Friburgo

Jules Koundé – Siviglia

Jesus Navas – Siviglia

Christian Romero – Tottenham

FIFA 22 TOTY – Centrocampisti candidati

Niccolò Barella – Inter

Jude Bellingham – Borussia Dortmund

Bruno Fernandes – Manchester United

Casemiro – Real Madrid

Dani Olmo – Red Bull Lipsia

Kevin De Bruyne – Manchester City

Luis Fernando Diaz – Porto

Fabinho – Liverpool

Nabil Fekir – Real Betis

Phil Foden – Manchester City

Leon Goretzka – Bayern Monaco

Jorginho – Chelsea

N'Golo Kantè – Chelsea

Joshua Kimmich – Bayern Monaco

Filip Kostic – Eintracht Francoforte

Manuel Locatelli – Juventus

Lucas Paqueta – Lione

Marcos Llorente – Atletico Madrid

Luka Modric – Real Madrid

Mason Mount – Chelsea

Thomas Muller – Bayern Monaco

Pedri – Barcellona

Declan Rice – West Ham

Heung-Min Son – Tottenham

Marco Verratti – Paris Saint-Germain

Florian Wirtz – Bayer Leverkusen

FIFA 22 TOTY – Attaccanti candidati

Karim Benzema – Real Madrid

Federico Chiesa – Juventus

Cristiano Ronaldo – Manchester United

Gerard Moreno – Villareal

Jack Grealish – Manchester City

Erling Haaland – Borussia Dortmund

Ciro Immobile – Lazio

Lorenzo Insigne – Napoli

Harry Kane – Tottenham

Robert Lewandowski – Bayern Monaco

Jonathan David – Lilla

Romelu Lukaku – Chelsea

Lautaro Martinez – Inter

Kylian Mbappè – Paris Saint-Germain

Lionel Messi – Paris Saint-Germain

Neymar Jr – Paris Saint-Germain

Mikel Oyarzabal – Real Sociedad

Dimitri Payet – Marsiglia

Mohamed Salah – Liverpool

Luis Suarez – Atletico Madrid

Dusan Tadic – Ajax

Dusan Vlahovic – Fiorentina

Quali saranno i vostri preferiti? Fatecelo sapere e non dimenticatevi ovviamente di votare!