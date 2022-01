FIFA 22 TOTY, svelati i centrocampisti da votare per la Squadra dell'Anno

La strada verso la Squadra dell'Anno di FIFA 22 Ultimate Team continua a costruirsi. Dopo aver svelato la lista degli attaccanti candidati per far parte del Team of The Year 2021, ecco che adesso vengono svelati i centrocampisti.

Ricordiamo che potrete iniziare a votare a partire dalle ore 17 di lunedì 10 gennaio fino alle 8.59 del 17 gennaio 2022.

FIFA 22 TOTY – I centrocampisti candidati da votare

Niccolò Barella – Inter

Jude Bellingham – Borussia Dortmund

Bruno Fernandes – Manchester United

Casemiro – Real Madrid

Dani Olmo – Red Bull Lipsia

Kevin De Bruyne – Manchester City

Luis Fernando Diaz – Porto

Fabinho – Liverpool

Nabil Fekir – Real Betis

Phil Foden – Manchester City

Leon Goretzka – Bayern Monaco

Jorginho – Chelsea

N'Golo Kantè – Chelsea

Joshua Kimmich – Bayern Monaco

Filip Kostic – Eintracht Francoforte

Manuel Locatelli – Juventus

Lucas Paqueta – Lione

Marcos Llorente – Atletico Madrid

Luka Modric – Real Madrid

Mason Mount – Chelsea

Thomas Muller – Bayern Monaco

Pedri – Barcellona

Declan Rice – West Ham

Heung-Min Son – Tottenham

Marco Verratti – Paris Saint-Germain

Florian Wirtz – Bayer Leverkusen

Quando verrà finalmente eletta la Squadra dell'Anno avrà inizio uno dei momenti più attesi dai giocatori di Ultimate Team: la possibilità di trovare uno degli undici più forti del mondo tra i pacchetti contenenti giocatori oro rari.

Le possibilità naturalmente sono basse, ma è un momento di isteria collettiva in cui tutti si metteranno a caccia di uno o più componenti del Team of The Year di FIFA 22. E siamo sicuri che lo farete anche voi. Non possiamo che augurarvi buona fortuna ma, intanto, ricordatevi di votare a partire da lunedì!