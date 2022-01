FIFA 22 TOTY, ecco gli attaccanti candidati per la Squadra dell'Anno!

Puntuale come un orologio svizzero, EA Sports ha svelato gli attaccanti candidati per FIFA 22 TOTY, l'iniziativa che permetterà ai fan di votare i migliori giocatori per ogni ruolo e formare così la Squadra dell'Anno ufficiale legata al noto gioco di calcio e alla modalità Ultimate Team.

I giocatori offensivi che sarà possibile votare da lunedì 10 dicembre sono dunque i seguenti:

Karim Benzema – Real Madrid

Federico Chiesa – Juventus

Cristiano Ronaldo – Manchester United

Gerard Moreno – Villareal

Jack Grealish – Manchester City

Erling Haaland – Borussia Dortmund

Ciro Immobile – Lazio

Lorenzo Insigne – Napoli

Harry Kane – Tottenham

Robert Lewandowski – Bayern Monaco

Jonathan David – Lilla

Romelu Lukaku – Chelsea

Lautaro Martinez – Inter

Kylian Mbappè – Paris Saint-Germain

Lionel Messi – Paris Saint-Germain

Neymar Jr – Paris Saint-Germain

Mikel Oyarzabal – Real Sociedad

Dimitri Payet – Marsiglia

Mohamed Salah – Liverpool

Luis Suarez – Atletico Madrid

Dusan Tadic – Ajax

Dusan Vlahovic – Fiorentina

Per votare le vostre preferenze dovrete aprire il sito ufficiale di FIFA 22 TOTY a partire da lunedì 10 dicembre dalle ore 17. Le votazioni saranno valide fino al 17 gennaio.

Lo scorso anno, sono stati oltre 10 milioni gli utenti che hanno votato formando così il Team of The Year per la formazione definitiva degli undici calciatori migliori al mondo. Vedremo cosa accadrà invece per l'edizione 2022, con la votazione che riguarda ovviamente quanto fatto dai protagonisti in campo nel corso del 2021.

FIFA 22 è l'ultimo episodio della nota serie calcistica di EA Sports ed è disponibile per tutte le principali piattaforme da gioco: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e Google Stadia.