FIFA 22 TOTY, quando escono le candidature da votare?

Il Team of The Year di FIFA 22 potrà iniziare ad avere un volto da questa sera, alle ore 17 italiane di venerdì 7 gennaio, quando verranno presentate le nomination per gli attaccanti.

Lo ha annunciato EA Sports nel presentare l'iniziativa annuale che permette ai fan di votare il migliore per ogni categoria e formare la loro formazioni ideale da una lista di 80 candidati che si sono distinti nel calcio mondiale durante il 2021.

FIFA 22 TOTY, quando saranno annunciate le candidature dei vari ruoli?

Il publisher ha preparato una scaletta che permetterà di conoscere i nomi coinvolti per ogni ruolo da oggi fino a domenica 9 gennaio:

Venerdì 7 gennaio 2022 – ore 17 – Attaccanti candidati

– ore 17 – Attaccanti candidati Sabato 8 gennaio 2022 – ore 17 – Centrocampisti candidati

– ore 17 – Centrocampisti candidati Domenica 9 gennaio 2022 – ore 17 – Difensori e portieri candidati

Per iniziare a votare bisognerà aspettare invece le ore 17 di lunedì 10 gennaio e si potrà farlo fino alle 08.59 del 17 gennaio 2022. Gli utenti avranno modo di selezionare e condividere la loro formazione iniziale per la Squadra dell'Anno 2021 di FIFA 22.

Lo scorso anno, la stessa iniziativa ha raccolto oltre 10 milioni di voti dai fan che hanno infine decretato la formazione definitiva degli undici migliori calciatori del mondo.

I candidati verranno annunciati sui principali canali social di EA Sports, inclusi Twitter, Instagram e Facebook e saranno accompagnati dalle statistiche di calcio del mondo reale create da Stats Perform.

FIFA 22 è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia.