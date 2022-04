FIFA 22 TOTW 30 e Title Update 9: addio alle squadre russe

EA Sports ha pubblicato l'atteso Title Update 9 per FIFA 22, al momento disponibile solo su PC, che aggiorna il database del gioco mettendo atto all'intenzione di rimuovere club e squadre di nazionalità russa.

La decisione era stata comunicata dal publisher poco dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, in piena solidarietà al popolo invaso. L'update si è però concentrato anche sull'aggiornamento delle competizioni CONMEBOL, le teste di serie della Copa Libertadores nella modalità Carriera e nei Tornei e la struttura delle competizioni CONMEBOL Libertadores e Sudamericana. Nel frattempo, arriva anche il TOTW 30, che vi sveliamo di seguito.

Partiamo innanzitutto con svelare la formazione titolare e i panchinari della FIFA 22 TOTW 30, la squadra della settimana della modalità Ultimate Team:

Pickford – Everton – OVR 85

De Ligt – Juventus – OVR 87

Lucas Vazquez – Real Madrid – OVR 84

Gerhardt – Wolfsburg – OVR 81

Barella – Inter – OVR 88

David Silva – Real Sociedad – OVR 86

Brandt – Borussia Dortmund – OVR 84

Szoboszlai – Red Bull Lipsia – OVR 84

Mbappè – PSG – OVR 94

Immobile – Lazio – OVR 90

Bourigeaud – Rennes – OVR 86

In panchina:

Diego Lopez – Espanyol – OVR 84

Saliba – Marsiglia – OVR 81

Provod – SK Slavia Praga – OVR 81

Mwepu – Brighton & Hove Albion – OVR 84

Nunez – Benfica – OVR 84

Gonzalez – Fiorentina – OVR 81

Healey – Tolosa – OVR 81

Jefferson – Moirense – OVR 76

Roofe – Glasgow Rangers – OVR 80

Tissoudali – Gent – OVR 79

Le Fondre – Sydney FC – OVR 78

Campana – Inter Miami – OVR 75

Per quanto riguarda invece il Title Update 9, oltre alle modifiche descritte in apertura, sul gameplay è stato risolto in particolare un problema sui portieri che, in alcuni casi, non lasciava il pallone quando richiesto dall'utente.

Sulla questione russa, oltre ad aver rimosso la nazionale e tutte le squadre di club dalle competizioni della modalità Carriera, in Pro Club tutti i team che avevano la divisa della nazionale russa o di una squadra russa ora si ritroveranno con la maglia del PSG. Una scelta curiosa che potrà comunque essere modificata in qualsiasi momento.

Il title update 9 di FIFA 22 arriverà su console PlayStation, Xbox e su Google Stadia nei prossimi giorni.