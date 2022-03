FIFA 22 rimuove la Russia dal gioco per la guerra in Ucraina

La guerra in Ucraina ha ripercussioni dirette anche nei videogiochi: EA Sports ha annunciato infatti di aver iniziato le procedure per rimuovere la Russia e i relativi club russi da FIFA 22. La modifica riguarderà anche FIFA Mobile e FIFA Online: si stanno valutando inoltre altre azioni per dimostrare solidarietà nei confronti del popolo ucraino.

Non è chiaro per il momento in che modo verrà attuata questa presa di posizione, ma è lecito presumere l'arrivo di un aggiornamento che di fatto eliminerà la nazionale di calcio della Russia e le relative squadre di club locali dal roster del gioco.

FIFA 22 contro la Russia: il comunicato di EA Sports

Con un messaggio pubblicato sui principali canali social, EA Sports scrive:

“EA Sports è solidale con il popolo ucraino così come le tante voci che arrivano dal mondo del calcio in tutto il mondo che invocano la pace e la fine dell'invasione dell'Ucraina. In linea con i nostri partner della FIFA e della UEFA, EA Sports ha avviato i processi per rimuovere la nazionale russa e tutte le squadre di club russo dai prodotti di EA Sports FIFA, includendo: FIFA 22, FIFA Mobile e FIFA Online. Stiamo anche valutando attivamente eventuali cambiamenti per altre aree dei nostri giochi. Continueremo a tenere aggiornate le nostre community su qualsiasi misura verrà presa e ringraziamo i giocatori per la loro pazienza mentre andiamo avanti con questi aggiornamenti“.

Un comunicato simile è stato pubblicato anche dall'account social di NHL 22, in cui si ribadisce l'intenzione di eliminare le squadre di Russia e Bielorussia dal simulatore di hockey su ghiaccio.

“A seguito della sospensione da parte dell'IIHF di tutte le squadre nazionali e di club russe e bielorusse dalle competizioni IIHF, rimuoveremo questi team da NHL 22 nelle prossime settimane. Siamo con il popolo ucraino e ci uniamo alle voci di tutto il mondo che chiedono la pace”.

Si attendono dunque ulteriori aggiornamenti prossimamente.