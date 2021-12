FIFA 22 per PC ad un PREZZO ASSURDO su Amazon (-62%)

FIFA 22 per PC è in offerta su Amazon ad un prezzo veramente eccezionale! Con uno sconto del 62% potrete portarvi a casa la versione digitale dell'ultimo gioco di calcio di EA Sports ad un costo inferiore ai 25 euro. Semplicemente imperdibile.

E non dovrete nemmeno aspettare la spedizione! Trattandosi di un gioco venduto in digitale riceverete il codice per il download immediato, che ritroverete nella vostra Libreria Giochi di Amazon. La key potrà poi essere riscattata su piattaforma Origin di EA.

FIFA 22, il regalo perfetto per gli amanti del calcio

La versione PC di FIFA 22 non ha le caratteristiche tecniche introdotte con le edizioni per PlayStation 5, Xbox Series X/S e Google Stadia: nonostante ciò, rimane il gioco calcistico migliore sul mercato, migliorato rispetto FIFA 21 e ricco di tutte le modalità che lo rendono da anni il punto di riferimento per il genere.

Il gioco offre un realismo senza pari grazie a una nuova intelligenza artificiale per i portieri e una fisica del pallone totalmente riscritta che rende ogni passaggio e ogni tiro ancora più coinvolgente e verosimile che in passato. Inoltre, l'introduzione dello sprint esplosivo è studiato per sfruttare al meglio i calciatori più veloci.

Se aspettavate l'offerta giusta per recuperare FIFA 22 su PC la nuova promozione di Amazon.it è quella che fa per vo. Meno di 25 euro per portarsi a casa il miglior gioco di calcio disponibile sul mercato, forte della possibilità di riceverlo immediatamente trattandosi di un codice per la versione digitale. Siete ancora qui?