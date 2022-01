FIFA 22: pacchetti gratis per tutti con Prime Gaming!

Essere abbonati ad Amazon Prime offre servizi e vantaggi di ogni tipo: anche direttamente legati al mondo dei videogiochi. Sappiamo benissimo che Prime Gaming regala ogni mese dei giochi da riscattare su varie piattaforme, ma tra i doni ci sono anche dei pacchetti specifici per FIFA 22 Ultimate Team.

Cosa contengono i pacchetti Prime Gaming di FIFA 22 e come si riscattano?

Queste ricompense permettono di ottenere alcuni contenuti interessanti legati alla modalità Ultimate Team del famoso gioco di calcio. Con il pacchetto del mese di dicembre, ad esempio, è possibile ottenere:

7 Giocatori rari Oro

2 Scelte Giocatore OVR 82

12 Consumabili Rari

1 Prestito Giocatore (Messi) per 12 partite

Se non l'avete ancora fatto, per riscattare il vostro pacchetto procedete come segue:

Aprite la pagina ufficiale dei Pacchetti Prime Gaming di FIFA 22 Effettuate l'accesso con il vostro account Amazon Effettuate l'accesso con il vostro account EA e collegatelo a quello di Amazon Una volta confermato, tornerete alla pagina precedente: cliccate su “Completa il Riscatto“ Fatto questo, la prossima volta che avvierete FIFA 22 collegandovi con il vostro account EA, procedimento teoricamente automatico, vedrete il bottino disponibile per il riscatto.

Quando esce il prossimo pacchetto Prime Gaming di FIFA 22?

L'ultimo regalo di Prime Gaming legato a FIFA 22 è, come detto, relativo allo scorso dicembre. Il prossimo pacchetto gratis per Ultimate Team arriverà invece il 24 gennaio.

Cosa conterrà? Ovviamente i contenuti dei pack non si possono conoscere in anticipo, quindi vi aggiorneremo tempestivamente non appena avremo ulteriori notizie o direttamente quando il pacchetto sarà disponibile.

In genere, comunque, i contenuti sono sempre gli stessi, varia soltanto il giocatore in prestito (gli ultimi due sono stati Ronaldo e Messi) e la sua durata. Per il resto, aspettatevi di trovare altri sette calciatori rari Oro, due scelte giocatore di valore superiore a 82 e una serie di oggetti da utilizzare.

L'iniziativa Prime Gaming per i pacchetti gratis di FIFA 22 è valida su PC e console PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.