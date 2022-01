Prime Gaming, Star Wars tra i giochi gratis di gennaio 2022

Amazon ha svelato i giochi PC gratis di gennaio 2022 legati all'iniziativa di Prime Gaming.

Fino al prossimo 1 febbraio è possibile riscattare infatti i seguenti titoli con il proprio account Amazon Prime. I giochi resteranno vostri per sempre nella relativa piattaforma di riferimento.

Prime Gaming: i giochi gratis di gennaio 2022

Andiamo subito a scoprire quali sono i titoli in regalo con il primo mese del nuovo anno:

Star Wars Jedi Fallen Order (Origin)

(Origin) Total War Warhammer (Epic Games Store)

(Epic Games Store) World War Z Aftermath (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Fahrenheit Indigo Prophecy Remastered (Amazon Games App)

(Amazon Games App) WRC 7 FIA World Rally Championship (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Abandon Ship (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Paper Beast – Folded Edition (Amazon Games App)

(Amazon Games App) In Other Wars (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Two Point Hospital (Amazon Games App)

Per riscattare ogni gioco non dovrete far altro che collegarvi a questa pagina e cliccare sul pulsante “Riscatta Gioco“. Verrà svelato il codice che dovrete utilizzare nella piattaforma di riferimento e relative istruzioni di utilizzo.

Nel caso di giochi che girano su Amazon Games App basta cliccare semplicemente su “Riscatta Gioco”. Se avrete effettuato l'accesso con il vostro account Amazon Prime verrà automaticamente aggiunto alla libreria. Per utilizzarli dovrete scaricare su PC Windows l'apposita applicazione, che è disponibile a questo indirizzo.

Buon divertimento!