FIFA 22, il trucco di un giocatore per vedere tutto il campo in partita

Su Reddit siamo abituati a vedere esperimenti più o meno interessanti, specialmente in ambito di PC Gaming: ed è quello che ha dimostrato ancora una volta l'utente Gatsbuu, uno studente 19enne iscritto al Computer Science di Seattle che è riuscito a giocare FIFA 22 inquadrando l'intero campo di calcio durante la sua partita.

Come ha fatto? Il trucco non è stato certamente economico, ma indubbiamente efficace: un monitor Samsung Odyssey G9, che ha un valore commerciale di circa 1500 euro. Niente male per ottenere quello che è comunque un vantaggio tangibile durante le partite, come ha spiegato lui stesso.

FIFA 22, il vantaggio di poter inquadrare l'intero campo di calcio durante la partita

Nel corso di un'intervista concessa a SPORTbible, che lo ha contattato dopo che è divenuto in qualche modo famoso, lo studente ha spiegato che una visuale così ampia permette di studiare lunghi passaggi filtranti impossibili da anticipare per l'avversario. Dall'altro lato, dal punto di vista difensivo si riesce sempre ad essere consapevole della posizione dei propri giocatori, ottenendo in tal senso un ulteriore vantaggio.

Il ragazzo ha spiegato che il monitor ultrawide gli serve in realtà per i suoi studi: avere lo spazio extra sullo schermo è sicuramente utile per la codifica e il multitasking. E a quanto pare anche per farsi delle comode partite a FIFA 22, con una configurazione che comunque non è affatto male:

CPU i9 9900k

GPU NVIDIA RTX 2080ti

32 GB di RAM DDR4

2 TB di SSD

Tra periferiche audio, tastiera, mouse e, appunto, monitor, il valore generale si aggira intorno ai 6500 dollari.

In ogni caso, Gatsbuu resta umile e ammette di essere ancora un principiante del gioco. Ciononostante, ha ricevuto il plauso da parte della community di FIFA, che ha premiato la foto del 19enne con oltre 10.000 voti positivi e più di 300 commenti. Un successo che, ha ammesso, non si aspettava di ricevere.