FIFA 22 Ultimate Team: pugno duro di EA, giocatori e oggetti russi rimossi

EA Sports aveva promesso che avrebbe valutato ulteriori azioni nei confronti della Russia dopo aver rimosso la nazionale e il club russi da FIFA 22, che adesso arriva un'operazione simile anche per Ultimate Team, la modalità di gioco più popolare e apprezzata dagli utenti.

Tramite un messaggio che compare non appena si avvia il gioco, la compagnia canadese informa di aver deciso di rimuovere gli oggetti FUT che includono giocatori, kit, club e stadi dei club russi. L'operazione punta a mostrare solidarietà nei confronti dell'Ucraina.

Questo è quanto recita il messaggio che apre adesso FIFA 22:

“EA Sports è solidale con il popolo ucraino e, come già fatto da altre voci in tutto il mondo del calcio, chiede la pace e la fine dell'invasione dell'Ucraina. In linea con le azioni nel mondo reale intraprese dai nostri partner della FIFA e della UEFA, i seguenti oggetti FUT non saranno più disponibili nei pacchetti di FIFA Ultimate Team (FUT) e Ultimate Draft“.