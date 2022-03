FIFA 22: il PACCHETTO GRATIS di marzo 2022 con Amazon Prime

Il nuovo pacchetto FUT gratis di FIFA 22 è disponibile da qualche giorno con Prime Gaming, riservato a tutti gli abbonati Amazon Prime. Il pack permette di accedere ad una serie di contenuti per la modalità Ultimate Team su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. E anche per questo mese è sicuramente molto interessante. Potete riscattarlo fino al 18 aprile.

FIFA 22 Prime Gaming #6, come riscattare il pacchetto gratis di marzo 2022 e cosa contiene

Riscattare il pacchetto gratis di FIFA 22 con Prime Gaming è abbastanza semplice. Vi basta infatti aprire la pagina ufficiale di Amazon Prime a questo indirizzo e proseguire come segue:

Collegate l'account EA a quello Amazon se non lo avete già fatto. Seguite le istruzioni a schermo che vi guideranno passo dopo passo nella procedura. Assicuratevi ovviamente che l'account EA sia lo stesso utilizzato per FIFA. Una volta fatto vi basterà cliccare su “Riscatta“. La prossima volta che avvierete FIFA 22 troverete i contenuti del pacchetto già pronti per l'utilizzo.

Cosa contiene il pacchetto di FIFA 22 Prime Gaming #6? Ecco di seguito:

7 giocatori rari Oro

2 Scelte giocatore OVR 82

12 Consumabili Rari

1 Prestito Giocatore – Lewandowski –30 partite

In questo caso dunque è possibile avere un bomber assoluto come Lewandowski, e “vero” Pallone d'Oro per gli appassionati, in prestito per ben 30 partite. Un pacchetto niente male che, vi ricordiamo, è assolutamente gratuito se siete abbonati ad Amazon Prime.

Come detto in apertura, il pack è valido soltanto per le versioni PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, da utilizzare naturalmente con FIFA 22 Ultimate Team. Buon spacchettamento e, nel frattempo, avete sentito che FIFA 23 sembra essere sempre più vicino al cambio di nome?