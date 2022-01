FIFA 22 FUT POTM dicembre 2021, come riscattare Vlahovic

EA Sports ha annunciato che Dusan Vlahovic è il Player of the Month per il mese di dicembre 2021 della Serie A Tim legato alla modalità Ultimate Team di FIFA 22.

L'esplosivo attaccante della Fiorentina, attuale capocannoniere del nostro campionato, è il rappresentante scontato della nuova carta POTM, dopo un mese in cui ha trascinato i viola a suon di gol e prestazioni.

Per riscattarlo dovrete però rispettare alcuni requisiti, scopriamo insieme quali.

FIFA 22 FUT POTM Dicembre 2021 – I requisiti per riscattare la carta di Vlahovic

Prima di riuscire ad ottenere la carta POTM di dicembre 2021, che vi permetterebbe di aggiungere in rosa un talento del livello di Vlahovic, dovrete assicurarvi di rispettare i seguenti requisiti:

Avere almeno un giocatore della Serie A

Avere almeno un giocatore della TOTW, la Squadra della Settimana

Una valutazione squadra complessiva minima di 83

Una intesa di squadra complessiva minima di 70

Avere almeno undici giocatori in rosa

Dusan Vlahovic ha valore complessivo di 87 con tiro (89), Dribbling (85) e Fisico (86) tra le sue caratteristiche migliori. Se riuscirete quindi a completare la Squad Building Challenge, meglio nota come “SBC” nel gergo del gioco di calcio di EA Sports, vi porterete a casa un attaccante, non scambiabile, dell'indubbio valore.

Le Soluzioni SBC per Dusan Vlahovic POTM dicembre 2021

Sarete sicuramente alla ricerca di soluzioni per capire quindi come risolvere questa challenge: non possiamo che consigliarvi questo indirizzo e cliccare sulle voci presenti nella colonna “Name” per vedere alcune delle rose utili per rispettare i requisiti della SBC.

FIFA 22 è disponibile per Google Stadia, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. E non dimenticatevi di votare la Squadra dell'Anno!