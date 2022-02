FIFA 22: ecco il pacchetto GRATIS di febbraio 2022 con Amazon Prime

Ovviamente puntuale come un orologio svizzero, è disponibile con Amazon Prime il nuovo pacchetto gratis legato alla modalità Ultimate Team di FIFA 22 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Il pack “Prime Gaming #5” è adesso attivo per il riscatto gratuito e, anche per febbraio 2022, ci regala dei contenuti molto interessanti.

FIFA 22 Prime Gaming #5, come riscattare il pacchetto gratis di febbraio 2022

Come per le altre volte, per riscattare il pacchetto gratuito di FIFA 22 Prime Gaming #5 aprite la pagina ufficiale di Amazon Prime e proseguite come segue:

Collegate il vostro account EA a quello Amazon se non lo avete già fatto. Seguite le istruzioni a schermo che vi guideranno passo dopo passo nella procedura. Assicuratevi ovviamente che l'account EA sia lo stesso utilizzato per FIFA. Una volta fatto vi basterà cliccare su “Riscatta“. La prossima volta che avvierete FIFA 22 troverete i contenuti del pacchetto già pronti per l'utilizzo.

Ma cosa contiene dunque il Prime Gaming #5? Ecco cosa vi aspetta:

7 giocatori rari Oro

2 Scelte giocatore OVR 82

12 Consumabili Rari

1 Prestito Giocatore – Kanté – 20 partite

– 20 partite Oggetti giocatori Road to The Final disponibili in FUT 22 per un periodo limitato

Ricordiamo che il pacchetto è valido per le versioni PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S di FIFA 22. Non possiamo che augurarvi buon divertimento: nel frattempo, vi ricordiamo che la versione Switch è ancora in offerta su Amazon.it.