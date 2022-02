FIFA 22 per Switch torna in offerta a meno di 30 euro: approfittane!

La Legacy Edition di FIFA 22 per Nintendo Switch è tornata disponibile in offerta su Amazon.it con uno sconto del 25% sul prezzo di listino. A soli 29,98€ puoi portarti a casa il gioco di calcio in versione portatile di EA Sports: venduto e spedito da Amazon stessa, ti arriverà a casa nel giro di 24 ore se sei abbonato al Prime.

FIFA 22 per Switch: le caratteristiche della Legacy Edition

La versione Nintendo Switch di FIFA 22 merita un discorso a parte rispetto lo stesso gioco disponibile su PC e sulle altre console. In questo caso, infatti, parliamo di un titolo che non propone alcuna vera novità a confronto con FIFA 21 limitandosi a fornire un aggiornamento di divise, club e rose originali dei principali campionati del mondo, includendo anche alcune nuove competizioni come la UEFA Europa Conference League e una serie di nuovi stadi.

A livello di gameplay invece FIFA 22 presenterà le stesse caratteristiche già viste in FIFA 21 Legacy Edition, senza novità o migliorie di rilievo. Il gioco propone le seguenti modalità:

Calcio d'Inizio

Carriera

Tornei

Women's International Cup

Prove Abilità

Stagioni Online

Amichevoli Online

FIFA Ultimate Team

La decisione di non offrire vere novità non ha mancato di scatenare polemiche, anche se EA Sports è stata molto onesta a scrivere in copertina che non si tratta altro che un aggiornamento di contenuti rispetto il gioco dello scorso anno.

Nonostante questo continua ad essere uno dei videogiochi più venduti in Italia: vuoi perché è l'unico gioco di calcio disponibile su Nintendo Switch, vuoi per il fascino di avere comunque un prodotto come FIFA 22 da portare sempre con sé, anche per veloci partite da giocare in multiplayer grazie alla modalità per joy-con separati.

Dunque, se possiedi una Switch e non vuoi comunque rinunciare alla tua dose giornaliera di calcio videoludico, specialmente se sei spesso in giro, la nuova offerta di Amazon.it per FIFA 22 Legacy Edition ti permette di acquistarlo ad un prezzo ancora più conveniente!